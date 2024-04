Rachat OM : L’Arabie Saoudite jette la balle dans le camp de McCourt pour la vente

Sur le sujet du Rachat OM, le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) a finalement répondu, laissant Frank McCourt dicter la marche à suivre pour la vente de l’OM.

Rachat OM : Le PIF à l’écoute de Frank McCourt pour la vente de l’OM

Cela fait maintenant plusieurs années qu’est apparue la rumeur d’un possible rachat de l’OM par les Saoudiens du PIF. Selon plusieurs journalistes focalisés sur les termes de la vente de l’Olympique de Marseille, le dossier devrait se débloquer d’ici la fin de la saison. Certains n’hésitent pas à affirmer que tout est déjà bouclé.

Un journaliste français réputé pour sa grande connaissance des milieux d’affaires du Proche-Orient s’est de nouveau intéressé à la question du rachat OM dans les délais annoncés. Georges Malbrunot, de qui il est question, avait d’ailleurs annoncé à une certaine époque un fort intérêt des milieux d’affaires saoudiens pour le rachat de l’OM.

Aujourd’hui, plus de 3 ans après les révélations qui ont fait l’effet d’une bombe, il revient sur le sujet avec des informations plutôt très crédibles et en harmonie avec les faits en ce qui concerne la vente OM.

S’il ne dément pas l’intérêt des Saoudiens pour le club phocéen, Georges Malbrunot affirme néanmoins qu’il n’y a aucune négociation engagée pour le rachat du club. Les responsables du PIF lui auraient d’ailleurs déclaré de façon très claire que la balle est dans le camp de Frank McCourt, l’homme d’affaires américain propriétaire de l’Olympique de Marseille.

OM vente : Les saoudiens attendent le go de Frank McCourt

« On discutera pour racheter l’OM le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas avec des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés. », lui aurait lancé un dignitaire du fonds souverain d’Arabie Saoudite.

Du côté de l’homme d’affaires américain Frank McCourt, les lignes n’ont jusqu’ici pas bougé. Il n’a jamais reconnu une volonté de vendre l’OM à court terme. Il a plutôt confirmé à chaque fois qu’il en avait l’occasion que son équipe n’est pas à vendre.

Alors que les fans marseillais s’enflamment autour du principal sujet du « Rachat OM », cette information laisse entendre qu’il ne se passera rien très prochainement. L’actualité « OM Vente » prend donc du plomb dans l’aile malgré les insistances de Thibault Vézirian sur l’imminence du rachat de l’OM par de riches Saoudiens.

L’histoire ne dit pas si Frank McCourt a depuis fourni le mandat pour la vente de l’OM, ce qui aurait pu faire avancer le dossier.