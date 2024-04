Vente OM à l’Arabie Saoudite, la Ligue 1 sauvée

La vente OM à l’Arabie Saoudite, comme pressentie, va grandement profiter au football français, la Ligue 1 en tête. La montée en puissance du club phocéen, qui suivra son rachat, permettra à la LFP de réaliser une belle opération financière.

Comment la vente OM aux Saoudiens pourrait révolutionner la Ligue 1

La fin de saison approche indiscutablement. La vente de l’OM, annoncée de longue date aux Saoudiens par Thibaud Vézirian, devrait se concrétiser durant cette période. Autrement, il faudra se méfier des affirmations de ce journaliste, très insistant sur ce dossier depuis maintenant près de 3 ans.

Quoi Vente OM ??? 😲

« Le Club #Olympique_Marseille félicite tous ses fidèles à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr »

En effet, les autorités françaises, tant footballistiques que politiques, ont tout intérêt à ce que l’Olympique de Marseille passe sous pavillon saoudien. Ce club, l’un des plus grands du football français, est en longue agonie faute de moyens importants pour redevenir compétitif.

Si le rachat de l’OM par l’homme d’affaires américain Frank McCourt a suscité l’espoir chez les fans marseillais, opposés à la présence de Margarita Louis-Dreyfus à la tête de leur club, le temps écoulé a confirmé une désillusion que personne ne croyait possible. Les nombreux milliards annoncés par Frank McCourt ne lui ont jamais permis d’attirer au club phocéen des joueurs de premier plan.

Ce sont généralement des joueurs en fin de parcours ou d’un niveau intermédiaire qui ont sauvé les meubles à l’OM, à l’image d’Alexis Sanchez la saison dernière. Il semble désormais clair pour tous que Frank McCourt ne va pas soudainement casser sa tirelire pour propulser la formation marseillaise au devant de la scène européenne, d’où l’unanimité dans le monde du football sur la nécessité d’un rachat de l’OM par des Saoudiens.

Le compte à rebours est lancé : Thibaud Vézirian attendu sur le rachat de l’OM

Jusqu’ici, des rumeurs circulent, mais la vente très attendue de l’Olympique de Marseille n’a jamais été effective. Cette année, Thibaud Vézirian est attendu au tournant, lui qui n’a cessé d’affirmer que le changement de propriétaire est « imminent » et que tout « est déjà bouclé ».

Si ses informations sont fiables, la vente OM à l’Arabie Saoudite se fera avant le début du mercato estival. Cela permettrait aux nouveaux dirigeants du club phocéen de recruter de nouveaux joueurs de haut niveau pour redonner de l’intérêt à la Ligue 1, qui a perdu de nombreuses stars ces derniers mois.

🫶🔵⚪️Les amis je serai en live autour de 15h30/16h sur @FCMarseille ! On va parler actu, Benfica, un peu de #venteOM… ça va être sympa ! A tout à l'heure ! https://t.co/LbcfpiBheZhttps://t.co/LbcfpiBheZhttps://t.co/LbcfpiBheZ pic.twitter.com/th4VrujGJV — Rayane (@rayane_bnmk) April 10, 2024

Si du côté marseillais, le départ d’Alexis Sanchez, l’été dernier, a laissé un goût amer, le PSG, le rival et principal moteur de la Ligue 1, n’a pas non plus été épargné. Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti ont fait leurs valises. Dès lors, le niveau du championnat a baissé, malgré l’atout Kylian Mbappé.

Cet été, l’attaquant parisien pourrait lui aussi partir pour le Real Madrid. Si ce transfert se concrétisait, le championnat français perdrait une grande partie de son public international. Cela supposerait que les droits TV de la Ligue 1 baisseraient.

L’OM et l’effet domino saoudien : une nouvelle ère pour le football français ?

Le football français pourrait être sauvé de cette situation par le rachat de l’OM par les Saoudiens. L’argent qu’ils sont censés investir pour acheter des joueurs de top niveau européen devrait inciter le PSG à faire encore plus d’acquisitions lors du mercato estival. La puissance des forces en présence devrait maintenir, ou même augmenter, les revenus des droits télé de la Ligue 1.

Si aucun scénario de rachat ne se réalise et que McCourt n’injecte pas des millions d’euros dans les caisses de son club pour réaliser son fameux « Champions projet », les temps seront durs pour la Ligue 1. Les dirigeants politiques, à l’image de ce qui s’est passé du temps de Nicolas Sarkozy avec le Paris Saint-Germain, devraient peut-être s’impliquer pour l’arrivée des saoudiens au club phocéen.