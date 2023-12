Laissé libre par l’Olympiakos Le Pirée au terme de son contrat le 30 juin passé, Yann M’Vila, annoncé dans les plans de Mehdi Benatia pour cet hiver, a évoqué la possibilité de rejoindre l’OM.

Mercato OM : Yann M’Vila ouvre la porte à Marseille

Présent sur le plateau de Prime Vidéo ce dimanche, Yann M’Vila a envoyé un message fort à Pablo Longoria et au nouveau conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia. Interrogé sur la possibilité de revenir jouer en Ligue 1 sous les couleurs de l’OM ou de l’OL, le milieu défensif de 33 ans a lancé un appel du pied au club de la Canebière, ainsi qu’à l’écurie de John Textor. « Oui, ce sont deux bons clubs, avec de très bons projets. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes. Donc pourquoi pas ! », a déclaré l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne.

À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria a d’ores et déjà annoncé que le club marseillais va recruter pour offrir à son entraîneur Gennaro Gattuso une équipe qui réponde parfaitement à ses exigences. Formé au Stade Rennais et passé par Sunderland, Yann M’Vila pourrait intégrer l’effectif phocéen pour apporter toute son expérience au milieu de terrain. Mais ce n’est pas le seul profil visé par les dirigeants pour cet hiver.

Mehdi Benatia vise quatre recrues pour cet hiver

Sixième au classement après la première partie de saison, l’Olympique de Marseille entend remonter dans le classement avant la fin de l’exercice 2023-2024. Pour y parvenir, les dirigeants attendent avec impatience le mois de janvier pour renforcer au mieux le collectif de Gennaro Gattuso, qui a besoin de renforts capables d’évoluer dans son schéma tactique. Et d’après les renseignements obtenus par le quotidien L’Équipe, Pablo Longoria et Mehdi Benatia visent en priorité quatre joueurs, notamment un défenseur central, un piston gauche, un milieu de terrain et un attaquant. Dans cette optique, Pape Gueye, Azzedine Ounahi, Vitinha et Joaquin Correa pourraient se voir délivrer un bon de sortie en cas d’offre jugée satisfaisante. Un prêt avec option d’achat pourrait convenir à l’OM pour ces différents départs.