Les semaines à venir s'annoncent intenses pour Kylian Mbappé, qui sera le champ de bataille des plusieurs cadors du football européen.

Mercato PSG : Un nouveau feuilleton commence pour Kylian Mbappé

C'est une grosse annonce qui risque d'agiter le marché des transferts en janvier. Kylian Mbappé, qui prend tout son temps pour décider de son futur, fera face à des offensives de plusieurs clubs, autre que le Real Madrid, qui n'est plus le seul courtisan. A six mois de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, l'attaquant de 25 ans peut déjà commencer par discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier 2024. Un seul club focalise et agite le quotidien du natif de Bondy jusque-là, le Real Madrid. Malgré les récentes déconvenues subies dans cette bataille à la signature de Mbappé, le club espagnol n'entend pas abdiquer et prépare une nouvelle offensive pour cet hiver. Sauf que le club présidé par Florentino Pérez ne serait plus seul dans cette quête.

Ces dernières heures, un nouveau prétendant, avec un argument de taille, se pointe pour Mbappé. Il s'agit du Bayern Munich. Le club allemand serait disposé à s'aligner également pour la signature de l'attaquant français et a l'avantage d'avoir sur son banc de touche un ancien entraîneur du joueur de 25 ans. Thomas Tuchel n'a jamais caché son admiration pour KM7 et ne bouderait pas le plaisir de l'avoir de nouveau sous ses ordres. En novembre dernier, le technicien allemand a rappelé qu'il a une bonne relation avec le champion du monde français. Il serait même prêt à aller le « chercher à vélo », avait lâché Tuchel avec beaucoup d'humour, en guise d'un appel du pied à Kylian Mbappé.

Liverpool toujours en embuscade

En plus du Bayern Munich, le Real Madrid pourrait faire face à la concurrence de Liverpool. Le club anglais n'est pas insensible à la situation contractuelle de Kylian Mbappé et y verrait une belle opportunité de l'attirer. La direction des Reds avait même eu des contacts avec l'international français l'été dernier. Dans une interview à Marca, il avait avoué avoir eu une discussion avec le club anglais. L'intérêt des Reds n'est d'ailleurs pas nouveau puisque le natif de Bondy a révélé qu'il y a avait déjà eu des contacts depuis qu'il était encore un joueur de l'AS Monaco. La nouvelle année annonce sans doute un nouveau feuilleton autour de Kylian Mbappé.