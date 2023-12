Le feuilleton relatif à la vente de l' Olympique de Marseille est loin de connaître son épilogue. De nouvelles déclarations viennent relancer le dossier.

Vente OM : L'intérêt de l'Arabie Saoudite est réel

Le serpent de mer ressurgit sur les réseaux sociaux et cette fois, la bombe vient de l'Arabie Saoudite. Annoncée depuis plusieurs semaines, la vente de l'Olympique de Marseille devient un sujet épineux. Les dirigeants du club phocéen tentent de dissiper les doutes mais en Arabie Saoudite, le discours et la stratégie sont différents. Le Fonds Public d’Investissement d’Arabie Saoudite (PIF) veut bien racheter l'OM et ne s'en cache pas. Un journaliste saoudien l'a encore confirmé, remettant une couche à cette actualité. Celui qui est membre de la Fédération saoudienne des médias sportifs, également rédacteur pour Al-Youm, a révélé que « Le Club de Marseille est l’option la plus importante pour le Fonds d’investissement public saoudien ».

Cependant, l'OM n'est pas le seul club visé par le PIF puisqu'il évoque aussi le nom de l'AC Milan qui est sur la liste. Toutefois, « le club français est l’option la plus importante dans laquelle PIF peut investir », indique l'homme des médias via son compte twitter.

Des mois après, le statu quo

L'Olympique de Marseille attire donc l'Arabie Saoudite qui en fait une priorité. Sauf que depuis les nombreuses rumeurs, rien n'a visiblement évolué dans ce dossier. De son côté, le club phocéen tente de redresser la barre pour être plus performant afin d'aller chercher une place européenne la saison prochaine. Depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, les Marseillais vont bien mieux mais doivent encore plus réhausser le niveau.