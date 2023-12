Alors que le PSG s'apprête à officialiser ses deux premières recrues hivernales, plusieurs départs pourraient aussi s'opérer dans les prochains jours.

Mbappé, Navas... Six joueurs libres dès le 1er janvier

A Paris, l'hiver s'annonce bien chaud avec de gros mouvements qui pourraient se produire. Dans le sens des arrivées, Luis Campos a réalisé ses deux premiers coups avec les signatures de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo; qui sont déjà arrivés au Campus PSG. Dans le sens inverse, le PSG veut se séparer de certains en leur indiquant la porte de départ pendant que d'autres sont des priorités avec des prolongations attendues. C'est le cas de Kylian Mbappé et son frère Ethan. La superstar du club de la capitale arrive en fin de contrat en juin 2024 et peut déjà commencer par discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. En ce sens, le Real Madrid prépare sa nouvelle offensive et continue de mettre la pression sur l'attaquant de 25 ans. Nasser Al-Khelaifi serait serein dans ce dossier puisque des négociations seraient encore en cours entre la direction parisienne et Mbappé.

Quant à son jeune frère Ethan, il se retrouve dans la même configuration, avec une prolongation attendue en mars 2024. Pour ces deux, Paris espère et ne se casse pas trop la tête. En revanche, le cas Layvin Kurzawa semble être le plus agaçant de l'effectif de Luis Enrique. Alors qu'il n'entre même pas dans la rotation de l'Espagnol, le défenseur français s'oppose à un départ pour aller au terme de son contrat. Ce qui agace la direction qui rêve de s'en débarrasser dès cet hiver. L'autre qui devrait aussi quitter le Parc des Princes, c'est Keylor Navas. Le gardien de but a perdu tout privilège au sein du club et sait qu'il lui sera difficile de regagner une place dans la hiérarchie des gardiens de but. Il serait même ouvert à un départ. A lui s'ajoutent Alexandre Letellier et Sergio Rico.

Kimpembe sécurise son avenir au PSG

Il aura pu aussi devenir un joueur libre sur le marché dès cet hiver, mais Presnel Kimpembe a tout changé. Dans la même situation que Kylian Mbappé, avec une fin de contrat qui s'annonçait imminente, le défenseur central a su sécuriser son avenir au PSG, alors qu'il devrait passer une fois encore sur le billard. L'international français a exigé et obtenu de la direction du club une prolongation avec une revalorisation salariale.