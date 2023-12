Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitent vendre l’ASSE, ils pourraient compter sur l’aide inespérée d’une ancienne star du club ligérien.

Bafétimbi Gomis propose l’ASSE dans les pays du Golfe

Depuis plusieurs mois, la rumeur d'un rachat de l'AS Saint-Étienne alimente les conversations dans les médias. Mais le club stéphanois n'est toujours pas encore vendu, alors qu'une ancienne gloire des Verts tente faire avancer le projet. Passé par Al Hilal en Arabie Saoudite, Bafétimbi Gomis dispose de solides attaches dans les pays du Golfe. Un carnet d’adresses que l’attaquant de 38 ans tente d’utiliser pour faciliter le rachat de l’AS Saint-Étienne. « Souvent, j'en parle dans les pays du Golfe, où j’ai pas mal d’amis. S’il y a un club à acheter, je leur dis que ça peut être Saint-Étienne. Le club et la ville en ont besoin. J’aimerais bien un jour qu’un de mes amis rachète l’ASSE », a confié l’attaquant de Kawasaki dans les colonnes du journal Le Progrès. S’il parvient à convaincre un investisseur, Bafétimbi Gomis n’exclut pas d’intégrer l’organigramme des Verts.

Bafétimbi Gomis futur dirigeant de l’ASSE ?

Si la vente de l’AS Saint-Étienne se matérialisait grâce à son lobbying, Bafétimbi Gomis pourrait notamment envisager un retour dans le Forez pour sa reconversion à la fin de sa carrière. « Pour l’instant, je suis seulement supporter. Mais c’est vrai, quand tu as une riche carrière, cette compétence et cette légitimité, et à condition qu’il y ait un vrai projet qui permette de remettre Saint-Étienne à la place qu’il mérite, je reviendrai avec plaisir », a ajouté l’ancien international français. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo croisent donc les doigts.