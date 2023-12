Farouchement opposé au projet de la Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a reçu un message de Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi se moque de Florentino Pérez

Alors que le projet d'une création d’une Super League a refait surface jeudi matin avec le verdict de la Cour de Justice de l’Union Européenne, désavouant notamment la FIFA et l'UEFA, dont « les règles sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super Ligue, violent le droit de l’Union », Nasser Al-Khelaïfi s’est payé la tête du président du Real Madrid, Florentino Pérez.

Pour le patron de l’ECA et du Paris Saint-Germain, le dirigeant espagnol fait la promotion de son projet en s’illustrant fièrement avec des trophées organisés par l’UEFA. « C’est étrange de parler de la Super League avec les trophées de l’UEFA Champions League derrière soi », a lancé Al-Khelaïfi. En attendant la réponse de Florentino Pérez au tacle du président parisien, c’est l’entraîneur madrilène qui a commenté la décision de justice. Carlo Ancelotti est sur la même longueur d’onde que son club.

Carlo Ancelotti croit en la Super Ligue

À l’instar de son président Florentino Pérez, l’entraîneur des Merengues partage l’idée de la mise en place d’une Super Ligue. Présent en conférence de presse jeudi soir, Carlo Ancelotti a expliqué aux détracteurs de ce projet, notamment Nasser Al-Khelaïfi, que cette compétition allait améliorer le calendrier international et permettre aux clubs de faire un bond en avant. « Je crois que c’est une décision importante pour le football, pour tous les clubs (…), c’est clair qu’il ne peut plus y avoir un monopole à la tête de notre monde. Je pense que cela sera positif. Je le pense pour tous les clubs et pour les joueurs. Je crois que ça va aussi améliorer le calendrier international, car c’est ça qui nous inquiète », a déclaré le coach italien.