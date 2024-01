Jean-Michel Larqué n'a pas été tendre avec François-Régis Mughe, qui a préféré renoncer à la convocation du Cameroun pour la CAN pour rester à l'OM.

OM : François-Régis Mughe, une décision qui passe mal

Le jeune ailier de 19 ans est peut-être arrivé à un tournant important de sa carrière. A l'Olympique de Marseille depuis juillet 2023, François-Régis Mughe est à la traîne depuis le début de la saison. Le Camerounais de 19 ans n'a disputé que cinq petits matchs jusqu'à la trêve hivernale avec un total de 176 minutes. Des statistiques qui démontrent à suffisance qu'il n'entre clairement pas dans les plans de Gennaro Gattuso. En dépit de son faible temps de jeu, Mughe est tout de même convoqué en équipe nationale du Cameroun pour la CAN 2023, mais a préféré ne pas répondre à l'appel, faisant le choix de rester à l'Olympique de Marseille. Son objectif est de rester sur la Canebière afin de gagner sa place avec les nombreux départs attendus dans le groupe marseillais, soit sept joueurs au total. Un choix qui passe très mal chez Jean-Michel Larqué.

Jean-Michel Larqué démonte François-Régis Mughe

Dès le 13 janvier, l'Olympique de Marseille doit composer sans sept joueurs concernés par la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il s'agit de Chancel Mbemba, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Azzedine Ounahi, Amine Harit et Simon Ngapandouetnbu. C'est donc un gros trou qui se crée dans le groupe phocéen qu'il faudra trouver le moyen de compenser, notamment dans le secteur offensif. Pour François-Régis Mughe, c'est sans doute le moment plus que jamais de se faire une place dans le cœur du technicien italien. Un choix démonté par Jean-Michel Larqué, pas du temps tendre avec le gamin de 19 ans. Pour l'ancien joueur du PSG, dans une intervention dans Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC, le Camerounais a choisi le mauvais moyen de gagner sa place.

Il va encore plus loin en étant très acerbe et estime que « le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère ! Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie ». Regrettant le choix de François-Régis Mughe, Larqué assure qu'une sélection ne se refuse pas. Reste à voir si le temps donnera raison au jeune ailier de 19 ans ou à l'ancien parisien.