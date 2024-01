Alors que le LOSC se montre inflexible pour Leny Yoro, le PSG, qui veut absolument recruter un défenseur central durant cet hiver, regarde du côté de Brest.

Mercato PSG : Le LOSC refuse de céder Leny Yoro

D’après les informations de RMC Sport, la blessure de Milan Skriniar, qui pourrait manquer plusieurs mois de compétition, oblige le Paris Saint-Germain à recruter absolument un défenseur central supplémentaire durant ce mercato hivernal. « Le PSG pourrait encore recruter, alors que le mercato d’hiver s’annonçait bouclé avec Beraldo et Gabriel Moscardo (qui s’est blessé au Brésil et n’a pas encore signé). Accumulation des matchs et des blessures oblige », explique le média sportif, qui ajoute que Luis Campos serait tenté de revenir à la charge pour Leny Yoro.

« Cet été, le PSG avait sondé, comme le Bayern et le Real, Leny Yoro, qui brille au sein de la défense de Lille cette saison », précise la source francilienne. Pour autant, Olivier Letang et les dirigeants de Lille OSC ne souhaitent pas laisser partir leur joueur de 18 ans cet hiver et espèrent même parvenir à le convaincre de prolonger son contrat qui expire en juin 2025, « même s’il est appelé à partir à terme. » Face à l’intransigeance des Dogues, le conseiller football du club parisien ciblerait d’autres défenseurs en Ligue 1 pour renforcer le collectif de Luis Enrique. Aux dernières nouvelles, Luis Campos aurait flashé sur le profil d’un titulaire du Stade Brestois.

Luis Campos s’attaque à Brest pour Lilian Brassier

Auteur d’une saison extraordinaire avec le Stade Brestois, surprenant quatrième du championnat, Lilian Brassier intéresse bien du monde durant ce marché des transferts de janvier. Déjà ballotté entre l’AC Milan et l’AS Monaco, le défenseur central de 24 ans serait désormais dans le viseur du Paris Saint-Germain, à en croire les dernières révélations de La Gazzetta dello Sport. À la recherche d’un défenseur pour pallier la blessure de Milan Skriniar, le staff parisien apprécierait le profil du joueur formé au Stade Rennais.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Lilian Brassier pourrait bénéficier d’un bon de sortie cet hiver contre un chèque d’un montant supérieur à 10 millions d’euros. L’AS Monaco, déjà d’accord avec l’international espoir français, tient la corde dans ce dossier, mais le PSG pourrait renverser la donne avec une proposition que ni le joueur ni son club ne peuvent refuser. Cependant, le journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato a fait savoir que le PSG n'est pas sur Lilian Brassier.