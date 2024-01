Après les signatures officielles de Lucas Perri et Adryelson, l’OL passe à l’offensive pour un défenseur. Une offre aurait été transmise au FC Porto pour recruter ce dernier.

Mercato : L'OL tente de transférer David Carmo de Porto

Deux arrivées et deux départs sont officiels à l’OL, ce début de mercato. Lucas Perri (gardien de but) et Adryelson (défenseur central) ont renforcés l’équipe de Pierre Sage, en provenance de Botafogo au Brésil. Leur compatriote Jeffinho a lui fait le chemin inverse. Il est retourné au Brésil dans le même club carioca, appartenant aussi à John Textor. L’Olympique Lyonnais a également cédé Tino Kadewere au FC Nantes, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

David Friio (Directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (directeur de la cellule de recrutement) s’activeraient pour recruter un autre arrière axial, en plus d’Adryelson. Une proposition a même été envoyé sur le bureau du FC Porto pour David Carmo, selon les informations de RMC Sport. Pas pour un transfert direct, mais plutôt pour un prêt avec une option d'achat. L’OL veut en effet profiter de la situation difficile du joueur de 24 ans pour l’attirer en Ligue 1. En effet, ce dernier a disputé seulement 7 matchs en Liga portugaise cette saison. Plus grave, il est écarté de l’équipe par son entraineur Sergio Conceiçao, depuis début décembre. La cible de Lyon a manqué les 5 derniers matchs des Dragons.

David Carmo ouvert à une arrivée à Lyon

En délicatesse avec l’ancien coach du FC Nantes, David Carmo serait poussé dehors, alors que son contrat va jusqu’en juin 2027. La radio indique qu’il « verrait d’un bon œil un éventuel départ pour Lyon » pour se relancer. Pour rappel, le défenseur portugais a été transféré du Sporting Club Braga au FC Porto en juillet 2022, contre un peu plus de 20 millions d’euros. A ce jour, son transfert est le plus cher, réalisé entre deux clubs portugais. David Carmo est évalué à 14 millions d’euros sur le marché, mais sa clause libératoire serait fixée à 80 millions d’euros. John Textor est prévenu.