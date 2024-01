Annoncé proche de l'OGC Nice, Florian Thauvin aurait répondu à cette rumeur. Deux autres clubs de Ligue 1 veulent doubler le Gym dans cette affaire.

Mercato OGC Nice : Intérêt réciproque entre Florian Thauvin et le Gym

C'était le scoop du samedi : Florian Thauvin serait proche de rejoindre l'OGC Nice, deuxième de Ligue 1 après 17 journées. Après la qualification du Gym en 16ème de finale de Coupe de France contre Auxerre (0-0, 4-2 TAB), on y voit un peu plus clair dans cette affaire grâce à RMC Sport. D'après le média sportif, cette nouvelle ne serait plus une rumeur : Florian Thauvin n'est pas insensible à l'intérêt porté par l'OGC Nice.

La piste de l'international français prend donc forme pour la direction du club azuréen, à la recherche d'un remplaçant pour Jérémie Boga. L'ailier de 27 ans, auteur d'un bon début de saison avec les Aiglons (3 buts et 2 passes décisives en 15 matchs), va disputer la CAN 2023 avec la Côte d'Ivoire. Il est présumé absent du 13 janvier au 11 février prochain, date de la fin de la compétition. De son côté, Florian Thauvin réalise un deuxième exercice poussif avec l'Udinese. Ce dernier reste néanmoins meilleur que le premier, avec 2 buts et une passe décisive en 18 matchs. Un prêt avec d'option d'achat est à l'étude d'après Foot Mercato.

Deux clubs de Ligue 1 veulent mettre fin à l'idylle

Le retour en France de Florian Thauvin est validé au sein de l'After Foot, émission phare de RMC Sport. L'ancien entraîneur et joueur, Rolland Courbis, explique notamment pourquoi : « C’est un joueur capable d’entrer en cours de match et d’apporter une certaine expérience. Il joue depuis très longtemps mais il n'a que 31 ans. À l’Udinese, il joue axe côté droit, il rentre intérieur et est capable de faire une bonne dernière passe ou de frapper. Il peut être utile ».

Contre toute attente, Nice ne sera pas forcément la destination du joueur en cas de transfert en France. Deux autres clubs de Ligue 1 tentent de mettre fin à son début d'idylle avec le club azuréen. D'après le quotidien italien Messaggero Veneto, le Montpellier HSC et le FC Lorient sont également sur les traces du milieu offensif tricolore. En premier lieu, le journaliste Nicolò Schira avait annoncé de l'intérêt en Ligue 1, sans préciser l'identité des clubs concernés. À Nice, on fait confiance à Florent Ghisolfi pour régler le dossier Thauvin.