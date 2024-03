Un champion du monde pour remplacer Bourigeaud au Stade Rennais ?

Le Stade de Rennes veut boucler la signature d’un champion du monde lors du prochain mercato estival pour remplacer Benjamin Bourigeaud.

Benjamin Bourigeaud sur le départ cet été

Le milieu de terrain français évoluant au Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud est très sollicité sur le marché des transferts depuis deux ans. Il était annoncé du côté de l’Italie lors du dernier mercato hivernal. Finalement, il est resté à Rennes. Il pourrait quitter le club breton lors du prochain mercato estival après sept saisons. Selon Transfertmarkt, sa valeur est estimée à 18 millions d’euros. Pour compenser son départ, Julien Stéphan aurait jeté son dévolu sur Florian Thauvin.

Rennes cible un milieu de terrain français

Le Stade Rennais veut frapper de gros coup lors du prochain mercato estival. La direction du club mène des discussions discrètement pour signer un champion du monde 2018. Le club rennais convoite l’international français Florian Thauvin pour remplacer Benjamin Bourigeaud, qui dispose d’un bon de sortie pour cet été.

L’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille a toujours exprimé son désir de revenir en France et continuer sa carrière en Ligue 1. Malgré les discussions en janvier dernier, le joueur de 31 ans est resté à Udinese, en Italie. Son contrat avec ce club court jusqu’en 2025. Le Stade Rennais pourrait accélérer le dossier et faire venir Florian Thauvin l’été prochain. Le milieu de terrain français a aussi d’autres prétendants en France. Lille et l’OGC Nice suivent de près ses performances.