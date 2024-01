Toujours privé de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le PSG pourrait vendre un défenseur polyvalent dans les jours à venir. Luis Enrique réclame une garantie.

Mercato PSG : Le Bayern Munich est passé à l’action pour Nordi Mukiele

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, Nordi Mukiele pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. D’après les informations de RMC Sports, le défenseur polyvalent, qui a disparu des radars depuis novembre, n’est pas satisfait de son statut au sein de l’équipe de Luis Enrique après son retour de blessure. Le média sportif ajoute même que la relation entre le joueur de 26 ans et son entraîneur est fraîche, ce qui pousserait le premier à se poser des questions sur son avenir chez les Rouge et Bleu.

Surtout que d’autres grands clubs européens comme la Juventus Turin et le Bayern Munich se seraient renseignés sur sa situation. Mieux, la formation allemande aurait même déjà bougé ses pions pour récupérer Nordi Mukiele dès cet hiver. En effet, selon le quotidien L’Équipe, le Bayern Munich proposerait au PSG un prêt avec une option d'achat de 25 millions d'euros pour l’ancien défenseur du RB Leipzig. Le Paris SG ne serait pas forcément opposé au départ de l’international français, mais à une condition.

Luis Enrique réclame un remplaçant avant de libérer Mukiele

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 16 millions d’euros, bonus compris, Nordi Mukiele apprécie la Bundesliga et se verrait bien avoir un temps de jeu plus important sous les ordres de Thomas Tuchel, qui fait de sa signature une priorité, pour avoir une chance de disputer le prochain Euro avec l'équipe de France. Le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport précise que la transaction sera compliquée, mais possible pour le PSG avec certaines conditions.

L’Équipe indique notamment que « le club de la capitale n'a toutefois pas fermé la porte, mais a conditionné son éventuel prêt à l'arrivée d'un défenseur pour le remplacer. » De son côté, France Bleu Paris assure que l'offre du Rekordmeister devrait être refusée dans les prochaines heures. Selon une source proche du dossier, le staff parisien ne compte pas se séparer qui devrait être titulaire ce soir contre l'US Revel, en match de clôture de la 32e de finale de la Coupe de France. Surtout après la blessure de Milan Skriniar, qui va manquer plusieurs mois de compétition.