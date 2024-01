À la veille du match de Coupe de France contre la modeste équipe de l’US Revel, l’entraîneur du PSG s’est présenté devant la presse. Et les nouvelles ne sont pas bonnes chez les Rouge et Bleu.

PSG : Milan Skriniar va passer sur le billard

Touché lors du Trophée des Champions contre le Toulouse FC, Milan Skriniar ne disputera pas le match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’US Revel, leader de la R1, la 6e division. Victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche, le défenseur central de 28 ans sera opéré du retinaculum la semaine prochaine à l’hôpital ASPETAR de Doha. Une mauvaise nouvelle confirmée cet après-midi par le coach de l’international serbe. Luis Enrique ne dit pas pour autant si son joueur va manquer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad.

« Des précisions sur l’absence de Skriniar ? Il jouera en 8e de finale de LDC ? Malheureusement, après le match les docteurs ont fait des examens et il a besoin d’une opération. À partir de là, on ne saura pas sans les résultats la durée de son indisponibilité. C’est, comme toujours, une triste nouvelle (…) C’est une nouvelle désagréable », a confié l’ancien entraîneur du Barça, qui devra également se passer de plusieurs autres éléments contre l’US Revel.

Sept absents dans le groupe du PSG pour le voyage à Revel

À la veille du voyage à Revel dans le cadre de la 32e de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain a fait le point sur l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale indique ainsi que pas moins de sept joueurs sont sur le flanc pour ce match contre la modeste équipe de Régional 1. Il s’agit notamment du gardien espagnol Arnau Tenas, qui est touché à l'épaule et « continue sa reprise progressive. » Toujours en phase de reprise, Nuno Mendes « poursuit ses séances individuelles. »

Presnel Kimpembe observe une période de repos suite à son intervention chirurgicale. Il sera de retour au Campus PSG dès lundi. Quant à Lucas Hernandez, le communiqué du club révèle qu’il souffre d’une infection virale et sera laissé au repos ce week-end. À ces différents forfaits, il faut ajouter les absences de Kang-In Lee et Achraf Hakimi, retenus avec en sélection pour la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations.