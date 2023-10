Luis Enrique se réjouit du retour de Kang-In Lee dans son équipe, pour le match entre le PSG et le RC Strasbourg, samedi (17h) au Parc des Princes.

PSG : Le retour de Kang-In Lee fait du bien à Luis Enrique

Absent depuis le début de saison, Kang-In Lee (22 ans) est de retour à Paris. Son retour a été salué par Luis Enrique, ce vendredi, en conférence de presse d’avant-match. L’entraîneur du PSG compte sur le Sud-Coréen lors de la 9e journée de Ligue 1. Grâce à sa polyvalence, il propose plusieurs options au technicien espagnol. Interrogé sur la meilleure position de la recrue estivale parisienne dans son équipe, le coach du Paris Saint-Germain a répondu :

« Son poste dans notre système serait plus à l’intérieur.Il serait plus au milieu dans l’axe, il peut jouer comme 9 ou de manière externe comme ailier. Il a la capacité de marquer, de faire les dernières passes. C’est un joueur très intéressant. On est très heureux de l’avoir avec nous. » En tout cas, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges envers Kang-In Lee : « Depuis qu’il est avec nous, c’est un joueur qui a explosé, il a déjà démontré son niveau. »

Kang-In Lee a déjà conquis les supporters parisiens

L'international sud-coréen (14 sélections) a joué deux matchs en Ligue 1, respectivement contre le FC Lorient (0-0) et Toulouse FC (1-1), et un en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-0). Titulaire lors des deux premières rencontres, il avait été étincelant sur le plan individuel.

Mais victime d'une blessure musculaire, Kang-In Lee avait manqué deux matchs avec Paris, avant de finalement rejoindre la sélection coréenne pour les Jeux asiatiques. Même s'il n'a pas encore été décisif, le nouveau N°19 des Rouge et Bleu a déjà été adopté par les supporters parisiens. Pour rappel, le PSG a déboursé 22 millions d'euros pour recruter le remuant ailier à Mayorque en Espagne.