Auteur de son premier but sous les couleurs du PSG, dimanche soir en Coupe de France, Cher Ndour pourrait changer d’air cet hiver. Plusieurs clubs italiens seraient sur les rangs pour le récupérer.

Mercato PSG : Cher Ndour prêté cet hiver ?

Arrivé librement l’été passé en provenance du Benfica Lisbonne, Cher Ndour a du mal à se faire une place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Barré par une rude concurrence à son poste, le milieu de terrain de 18 ans passe le clair de son temps sur le banc des remplaçants ou dans les tribunes. Titularisé pour la première fois de la saison, dimanche soir contre l’US Revel à l’occasion des 32es de finale de la Ligue des Champions, l’international espoir italien a su profiter de l’occasion pour se montrer malgré la modeste opposition du club de Régional 1. Selon plusieurs sources, le match à Castres pourrait bien être le dernier de Cher Ndour sous le maillot rouge et bleu de l’exercice 2023-2024. D’après les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs de Serie B, deuxième division italienne, seraient à récupérer le compatriote de Marco Verratti.

Cher Ndour attire les convoitises en Italie

Même s’il se montre patient et professionnel à l’entraînement, Cher Ndour aimerait forcément obtenir un temps de jeu plus conséquent, suscitant ainsi l’intérêt de plusieurs clubs italiens pour un prêt de six mois. Andrea Pirlo, l’entraîneur de la Sampdoria, verrait notamment en Ndour un titulaire potentiel et un leader pour son équipe, tandis que Brescia, Como ( de Cesc Febregas), Modena et Palermo seraient aussi sur les rangs pour obtenir le renfort du natif de Brescia. Foot Mercato indique que des formations portugaises seraient également intéressées. Face à cette concurrence, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient ouverts au départ de Ndour, mais souhaiteraient trouver un environnement propice à son développement. Le Besiktas, le Sporting Braga et le club portugais de Moreirense seraient aussi intéressés.