Recruté l'été dernier libre de tout contrat, Cher Ndour peine à se faire une place dans le groupe de Luis Enrique et devrait être prêté cet hiver.

Mercato PSG : L'étau se resserre autour de l'avenir de Cher Ndour

Quel avenir pour Cher Ndour au Paris Saint-Germain ? Le jeune milieu de terrain est arrivé au sein du club de la capitale avec l'ambition de se faire une place au sein de l'effectif. Joueur très prometteur et formé à l'Atalanta, il a rejoint le Benfica Lisbonne avant de débarquer au Paris Saint-Germain, libre de tout contrat. Le club français a fait signer Cher Ndour afin de l'utiliser dans la rotation au sein de l'effectif de Luis Enrique. Malheureusement, l'Italien d'origine sénégalaise n'a jamais réussi à obtenir la confiance du technicien espagnol depuis son arrivée. Malgré son talent magnifié par l'entraîneur du PSG, il n'a obtenu que 25 petites minutes en étant remplaçant à chaque fois.

Un prétendant abandonne Cher Ndour

Avec 25 minutes de jeu en trois petites rencontres cette saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a décidé de prêter sa pépite pour sa progression. Alors que son départ en prêt est prévu pour cet hiver, Cher Ndour intéresse deux clubs, que sont le Sporting Clube Braga et Besiktas. Cependant, l'une des deux équipes a finalement préféré se retirer de la course. Il s'agit en effet du club portugais. A en croire les informations de A Bola, le SC Braga ne serait plus intéressé par l'idée de s'offrir Cher Ndour.

Le club, dont le groupe QSI est aussi actionnaire, n'a pas l'intention de recruter de milieu de terrain cet hiver. Ce qui réduit désormais les pistes qui s'offraient au jeune joueur de 19 ans qui n'a pour le moment que l'option menant en Turquie, alors qu'il est lié au Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines années. Un casse-tête à gérer au plus vite pour Luis Campos.