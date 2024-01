L’entraîneur de l'OGC Nice, Francesco Farioli, a vécu une situation déplaisante samedi soir. Il a été victime d’un cambriolage lors du match contre Auxerre.

Le phénomène déplorable des cambriolages visant les acteurs du championnat français a encore fait une nouvelle victime, en l'occurrence l'entraîneur actuel de l'OGC Nice, Francesco Farioli. RMC Sport rapporte en effet que l’incident s'est produit ce samedi soir pendant que l’équipe niçoise affrontait Auxerre lors des 32e de finale de la Coupe de France (0-0, 4-2 tab). Deux individus ont profité de l'absence du technicien italien pour s'introduire, sans effraction, à son domicile.

Les premières informations indiquent que des membres de la famille de Francesco Farioli, qui ont rejoint la Côte d’Azur cet été, ont réussi à mettre en fuite les deux cambrioleurs, évitant ainsi un scénario plus grave. Actuellement, le montant du préjudice n'est pas connu. Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier et arrêter les deux malfaiteurs

Un phénomène récurrent en France

Par ailleurs, cette situation malheureuse rappelle les précédents cambriolages dont ont été victimes d'autres personnalités du football français. Les athlètes et les entraîneurs de la Ligue 1 sont souvent ciblés pendant les matchs par des malfaiteurs, profitant de leur absence pour pénétrer dans leur domicile. Les joueurs du Paris SG, comme Presnel Kimpembe, Alexandre Letellier ou encore Marquinhos, ont déjà subi ces effractions.

Les anciens Marseillais Mattéo Guendouzi et Sead Kolasinac font aussi partie de cette longue liste de victimes. Ces incidents récurrents soulèvent alors des préoccupations quant à la sécurité des acteurs du monde du football en France et appellent à des mesures renforcées pour protéger leur intimité. L’histoire rappelle que la majorité des malfrats ont été arrêtés et condamnés dans ce cas de figure. Des mesures fortes sont attendues pour éviter de tels scénarios à l’avenir.