PSG Mercato : Officiel, le Paris SG boucle une nouvelle signature !

06 juillet 2022

PSG Mercato : Au lendemain de l'arrivée de Christophe Galtier, le Paris SG a officialisé ce mercredi une signature chez les gardiens.

PSG Mercato : Une nouvelle signature actée au poste de gardien

Le mercato est bel et bien lancé du côté du Paris Saint-Germain. Plutôt timide depuis l’ouverture du marché des transferts le 10 juin dernier, le club de la capitale se montre ambitieux depuis l’arrivée de Luis Campos, en tant que conseiller football. Le remplaçant de Leonardo mène une campagne de recrutement d’envergure, initiée ces derniers jours par la venue du prodige portugais Vitinha et l’intronisation de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur.

Mais le dirigeant portugais ne s’arrête pas là et poursuit en silence son opération prolongation, initiée fin mai avec Kylian Mbappé. Après Marie-Antoinette Katoto ou encore Ayman Kari, pour ne citer qu’eux, le PSG a prolongé le contrat de son gardien d’expérience, Alexandre Letellier. Le joueur formé au Paris Saint-Germain a paraphé un nouveau contrat chez les Rouge et Bleu, le liant jusqu’au 30 juin 2024. Une décision pour le moins surprenante, quand on sait que le club souhaitait se séparer de joueurs en manque de temps de jeu cet été. Depuis son arrivée à Paris, Letellier n’aura disputé qu’une rencontre, lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le FC Metz (entré en jeu à la 82’).

PSG Mercato : Une prolongation pleine de sens pour le joueur formée au Paris SG

Avec les récents départs de Marcin Bulka (OGC Nice) et Alphonse Areola (West Ham), beaucoup d’observateurs attendaient cet été le transfert d’Alexandre Letellier, relégué au rang de numéro 3 dans la hiérarchie. Mais l’ancien portier d’Angers SCO a finalement vu son board changer d’avis, pour l’installer durablement en tant que rempart en cas de blessure de Donnarumma ou Navas (qui pourrait de fait quitter le club cet été).

« Ce n’est un secret pour personne, on connait l'amour et l'attachement que j'ai pour Paris. C'est donc une énorme une fierté de prolonger ici », a rappelé le gardien de 31 ans à PSG TV dans la foulée de sa prolongation. « Le rôle de n°3 est d’abord de se tenir toujours prêt, car on ne sait pas ce qu’il peut arriver. Et puis c’est de toujours travailler, dans la bonne humeur, aider les coéquipiers. C’est un rôle qui n'est pas simple », a-t-il rajouté par la suite.