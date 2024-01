L’été dernier, Kylian Mbappé a résolu les tensions avec le PSG par un accord confidentiel. Les détails de ce deal sont désormais connus.

Mercato PSG : Kylian Mbappé aurait renoncé à 80 M€ de primes

À l’issue de la victoire du Paris Saint-Germain face à Toulouse (2-0) lors du Trophée des champions, Kylian Mbappé a soulevé des interrogations quant à son avenir en révélant l'existence d'un accord secret avec la direction du club parisien. Ce pacte aurait été conclu en août dernier, lorsque les tensions étaient montées d’un cran entre les deux parties. Durant cette période, l’attaquant français était écarté du groupe du PSG en raison de son refus de prolonger son contrat. La menace d’une relégation définitive en équipe réserve était même annoncée.

Face aux coups de pression de ses dirigeants, Kylian Mbappé a finalement accepté des compromis afin d’apaiser ces tensions, « préservant ainsi la sérénité du club pour les défis à venir ». Et même si le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, refuse de donner plus de détails sur cet accord secret, les spéculations se multiplient. Francisco Buyo, ancien gardien de but du Real Madrid devenu consultant sportif, s'est penché sur la question et estime que ce « gentleman agreement » devrait prendre la forme d'un arrangement financier. Il est convaincu que Kylian Mbappé a renoncé à plusieurs primes au cours des derniers mois, au total « plus de 80 millions d'euros », afin d'éviter de léser le PSG.

Kylian Mbappé toujours déterminé à quitter le Paris SG ?

Ce geste financier significatif peut être interprété comme une preuve manifeste de la volonté de Kylian Mbappé de quitter le club parisien à l’issue de la saison en cours. Malgré les efforts déployés par sa direction, l’attaquant français persiste dans son refus d’étendre son bail à Paris. Il pourrait s'engager avec le club de choix, sans que le PSG récupère d’indemnité de transfert. Le Real Madrid et Liverpool sont cités comme des prétendants potentiels pour accueillir la star française, même si le PSG n’a pas encore dit son dernier dans ce dossier.