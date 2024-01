Cible du Bayern Munich pour renforcer son couloir droit, Jonathan Clauss ne devrait pas s’éterniser à l’OM. Une date est annoncée pour son transfert.

Mercato OM : Thomas Tuchel tente d’attirer Jonathan Clauss au Bayern

Auteur d’une saison remarquable avec l’Olympique de Marseille, ce qui lui a permis de regagner sa place en équipe de France, Jonathan Clauss attire l’attention de plusieurs grands clubs européens. Le Bayern Munich serait particulièrement très intéressé par le latéral droit de l’OM, selon la presse locale. Son profil est très apprécié de Thomas Tuchel, qui le suivait déjà lorsqu’il officiait encore sur le banc de Chelsea. En effet, l’entraîneur allemand avait tenté de l’attirer chez les Blues à l’été 2022, sans succès.

Malgré des approches concrètes, Jonathan Clauss avait finalement choisi de quitter le RC Lens afin de rejoindre l’OM. Toutefois, Thomas Tuchel insisterait auprès de la direction bavaroise pour son éventuelle signature. Il faut dire que le défenseur de 31 ans possède plusieurs atouts très intéressants. Jonathan Clauss a déjà évolué en Allemagne, notamment à Linx (2013-2015) et à Bielefeld (2018-2020). De plus, l’ancien Lensois parle allemand et entretient de bonnes relations avec certains joueurs du Bayern Munich, ce qui faciliterait son adaptation. Sa complicité avec Kingsley Coman lors des récents matchs des Bleus pourrait aussi inciter les Allemands à passer à l’action pour son transfert.

Jonathan Clauss prévoit de quitter Marseille l’été prochain

Pour le moment, l’OM n’a absolument pas l’intention de céder son latéral droit durant ce mercato hivernal. Mais la situation pourrait rapidement évoluer. L’Équipe assure que Jonathan Clauss prévoit de quitter le navire marseillais lors du prochain mercato d’été, à une année de la fin de son contrat. Si cela se concrétise, l'OM se retrouvera dans une position délicate. Le club présidé par Pablo Longoria devra envisager une vente de son défenseur tricolore lors du prochain mercato estival afin d'éviter qu’il parte gratuitement l'année suivante. Le Bayern Munich reste en embuscade pour son transfert.