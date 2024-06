Mercato OM : Jonathan Clauss vers une destination improbable ?

Cité parmi les départs du côté de l’OM, Jonathan Clauss serait dans les petits papiers du géant turc Galatasaray pour la saison prochaine. Un premier intérêt a été manifesté alors que le joueur ne serait pas contre pour un départ.

Jonathan Clauss suivi par Galatasaray

Invité au micro de TF1 dans l’après-match de la France face au Luxembourg, Jonathan Clauss s’est exprimé sur sa situation dans son club : « Oui, un départ de l’OM est envisageable si tout le monde y trouve son compte. La question va être évoquée, on va en discuter en totale sérénité, et on va prendre la meilleure décision. »

L’ancien Lensois a avoué ne pas être contre un départ durant le mercato estival, après des derniers mois de conflit avec sa direction. Accusé notamment par le conseiller sportif, Mehdi Benatia, de mauvais comportement mais aussi d’un présumé manque de professionnalisme, l’international français a été pas mal chahuté.

Ces déclarations ont fait écho, notamment du côté de la Turquie. D’après le journaliste Ali Naci Küçük, Galatasaray serait intéressé à l’idée de recruter « Djoninho », des discussions auraient même débuté ces dernières heures par des appels en visio avec le joueur.

Clauss concentré pour l’Euro avec les Bleus

Même si l’intérêt des dirigeants turcs est flatteur, le joueur de 31 ans ne serait pas contre un transfert, mais ne veut pas pour le moment accorder trop de crédit à cet intérêt. Sélectionné par Didier Deschamps pour prétendre à une place de titulaire sur le flanc droit à l’Euro, Clauss ne veut pas être dissipé par des éléments extérieurs et est totalement concentré sur les échéances à venir avec L’Équipe de France.

Alors que des discussions ont déjà commencé entre les clubs, Clauss pourrait effectivement quitté le navire cet été, et échapper à une atmosphère toxique après une saison très compliquée à l’Olympique de Marseille. À moins que l’envie de partir ne lui passe, Jonathan Clauss ne devrait plus être un Marseillais la saison prochaine.