Alors que la presse espagnole annonce que tout est déjà bouclé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’attaquant français n’exclut plus de rester au PSG.

Mercato PSG : Une réunion décisive entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi

L'avenir de Kylian Mbappé pose toujours question, mais un nouvel indice laisse à croire qu'il se déroulera avec le Paris Saint-Germain. Même s’il n’a pas encore pris sa décision, l’attaquant de 25 ans discute souvent avec son président. Et selon les dernières indiscrétions obtenues par le journal L'Équipe, le capitaine de l’équipe de France aurait personnellement évoqué son avenir avec Nasser Al-Khelaïfi à son retour de vacances, début janvier, pendant près d'une heure, au Campus PSG, à Poissy.

Si les détails de ce tête-à-tête n’ont pas filtré, Kylian Mbappé envisagerait une nouvelle prolongation avec le club de la capitale française. Nasser Al-Khelaïfi proposerait un long bail, soit un bail de quatre saisons plus une cinquième année en option. Avec la possibilité pour Mbappé de partir au terme de chaque saison. La seconde option porterait sur une courte prolongation de deux ans. Mais le clan Mbappé discute également avec le Real Madrid et Liverpool dans l’attente de la décision du joueur.

Kylian Mbappé prend son temps pour annoncer sa décision

Sur le plateau de l’émission Football Show diffusée sur BeIN Sports, Luis Fernandez a récemment donné son avis sur le dossier Kylian Mbappé. Pour l’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, cela ne fait aucun doute que l’enfant de Bondy va poursuivre l’aventure sous le maillot rouge et bleu. « Oui, il va rester au PSG. Quel est son club préféré ? Paris. Quand j’entends les déclarations de tout le monde, du président du PSG qui prend l’initiative et s’exprime sur le sujet… Quand je vois que le PSG veut investir dans cette nouvelle équipe technique… », a lancé le vainqueur de l’Euro 84, avant d’asséner : « je pense que Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. » Toutefois, le mystère demeure et le Real Madrid a fixé jusqu’au 15 janvier au Champion du monde 2018 pour annoncer sa décision, mais le principal concerné préfère prendre son temps et faire les choses selon son propre timing.