Avec un possible départ de Kylian Mbappé dans les prochains jours, Nasser Al-Khelaïfi est prêt à frapper un gros coup sur le marché avec une cible inespérée.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi étudie l'option Karim Benzema

Toujours aussi très actif sur le marché à chaque fenêtre mercato, le PSG ne cessera jamais de surprendre. Le club de la capitale, avec ses gros moyens, n'hésite pas à sortir le chéquier pour s'attaquer aux dossiers, même les plus improbables. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, Nasser Al-Khelaïfi semble prêt à tout pour réussir un coup énorme cet hiver. Ces dernières heures, Sports Zone révèle que le dirigeant qatari voudrait exceptionnellement attirer Karim Benzema dans la capitale française. Alors que le Ballon d'Or 2022 fait l'objet de plusieurs polémiques ces dernières semaines en Arabie Saoudite, le président du PSG penserait à profiter de la situation pour le ramener en France. Al-Khelaïfi proposerait un prêt de Karim Benzema pour les six prochains mois de la saison.

Al-Khelaïfi et Luis Campos divisés pour Benzema

Après avoir fait les beaux jours du Real Madrid, et une dernière Ligue des Champions remportée au bout d'une campagne exceptionnelle, Karim Benzema a décidé de changer d'air en s'éloignant de l'Europe. Contre toute attente, l'attaquant français a décidé de rejoindre Al Ittihad en Arabie Saoudite. Malheureusement, l'aventure saoudienne est loin d'être une réussite pour Benzema puisqu'il ne connaît pas encore un franc succès dans ce pays du Golfe. N'empêche,Nasser Al-Khelaïfi a bien flairé le bon coup. Sauf que ce n'est pas une piste qui emballe Luis campos. Le directeur sportif du PSG n'est pas chaud, d'autant plus que les priorités sont ailleurs pour le club francilien. Les objectifs de ce mercato restent la signature d'un défenseur et d'un milieu de terrain défensif.