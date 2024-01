Dépeuplé au milieu de terrain, le Stade Rennais a contacté Pierre Lees-Melou pour un transfert cet hiver. Une démarche dénoncée par le Stade Brestois.

Mercato Stade Rennais : Pierre Lees-Melou entretient le doute sur son avenir

Avec les blessures d'Enzo Le Fée et de Fabien Rieder, samedi soir, lors de la victoire contre l'OGC Nice (2-0), à l’occasion de la 18e journée de Ligue J18 Ligue 1), le Stade Rennais se retrouve dans l’obligation de recruter pour renforcer son milieu de terrain. Surtout que Nemanja Matic devrait changer d’air d’ici la fin du mercato hivernal. D’après les informations du journal régional Ouest-France, Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC, aurait activé la piste menant à Pierre Lees-Melou, qui est sous surveillance rennaise depuis plusieurs semaines déjà. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le joueur du Stade Brestois apprécierait énormément de rejoindre le collectif de Julien Stéphan, comme il l’a laissé entendre en zone mixte après la victoire face à Montpellier (2-0), dimanche.

« Dans le foot, on a tout vu déjà, on ne peut pas prévoir l’avenir. Je ne sais pas, ce seront des discussions à avoir avec le président et le directeur sportif (…) Rennes est un bon club, même si cette année, ils sont plus en difficulté. Chaque année, ils jouent l’Europe. Forcément, c’est un bon club, tout le monde le sait », a déclaré Pierre Lees-Melou. Mais le club brestois ne compte pas faire de cadeau à Rennes, dont la démarche a été dénoncée par le président Denis Le Saint.

Le président de Brest tacle le Stade Rennais

À deux semaines de la fin du mercato hivernal, le Stade Rennais espère attirer Pierre Lees-Melou pour en faire le remplaçant de Nemanja Matic, qui devrait quitter la Bretagne. Mais à Brest, le président Denis Le Saint n’apprécie pas du tout l’approche directe de Florian Maurice à l’endroit d’un joueur encore sous contrat.

« Avec Pierre, on aura l’occasion d’en discuter cette semaine. On a prévu de se voir. Pour nous, c’est un élément important. Je ne souhaite pas qu’il nous quitte. J’aurais aimé un côté plus élégant dans la manière de l’approcher. J’ai été un peu surpris d’ailleurs, mais voilà. Entre clubs amis, normalement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, donc j’étais très contrarié et peiné », a réagi le dirigeant brestois après la réception de Montpellier. Selon Ouest-France, le Stade Brestois se montrerait particulièrement gourmand alors une offre de 12 millions d'euros pour laisser filer Lees-Melou.