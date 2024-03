Stade Brestois : Éric Roy fait une proposition à Didier Deschamps

Auteur d’une très belle saison sur le banc du Stade Brestois, Éric Roy a évoqué la possibilité de voir certains de ses joueurs en équipe de France. L’entraîneur brestois a même fait une proposition à Didier Deschamps.

Eric Roy envoie un message à Didier Deschamps

Le Stade Brestois marche sur l’eau en Ligue 1 cette saison. Après un match nul contre Clermont, les Brestois ont remporté trois victoires d’affilée contre l’Olympique de Marseille, Strasbourg et Havre. Il pointe à la deuxième place au classement avec 46 points derrière le leader du championnat le Paris Saint-Germain (55 point).

Le technicien de Brest, Éric Roy est fier de ses joueurs. A la fin du match contre Havre le dimanche 3 mars 2024, il a encensé le milieu de terrain français, Pierre Lees-Melou qui réalise une saison exceptionnelle. Il a lancé un appel au sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, pour que Pierre Lees-Melou soit retenu pour les prochaines échéances des Bleus.

« C’est quelqu’un d’exceptionnel, qui plane sur l’équipe et sur la Ligue 1. Pour moi, au poste où il joue, il n’y a pas d’équivalence en France. Il peut jouer partout et mériterait même d’avoir une sélection », a déclaré Eric Roy.

La France affrontera l’Allemagne et le Chili, dans le cadre des matchs amicaux. Le sélectionneur des Bleus dévoilera sa liste le 14 mars prochain.

Pierre Lees-Melou s’impose au Stade Brestois

Pierre Lees-Melou est sollicité lors du dernier mercato hivernal. Rennes lui avait proposé une offre intéressante, mais le transfert n’a pas abouti. « On est tous d’accord pour dire que l’argent (en référence au salaire plus élevé qu’il aurait touché à Rennes) peut faire tourner la tête à n’importe qui, et que ça n’était forcément pas facile de gérer cette situation-là », a expliqué le technicien brestois.

Pierre Lees-Melou a déjà oublié cet épisode et continue sa belle dynamique à Brest. Son coach, Eric Roy salue son état d’esprit. « Je suis très content de voir qu’il réussit à maintenir son niveau et qu’il reste ce joueur très important pour notre équipe », a réagi Eric Roy.