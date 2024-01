À deux semaines de la fin du mercato hivernal, le PSG continue de travailler activement sur la piste menant au jeune défenseur central du LOSC, Leny Yoro.

Mercato PSG : Un défenseur central supplémentaire attendu à Paris

Avec la blessure de Milan Skriniar et le possible transfert de Nordi Mukiele au Bayern Munich, ajouté à cela le retour incertain de Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain veut absolument recruter un défenseur central supplémentaire lors de ce mercato hivernal. Malgré la dernière sortie fracassante de Luis Enrique, déclarant notamment : « je n'ai besoin de rien, j'ai déjà de tout, j'ai beaucoup de joueurs et de bons joueurs », Luis Campos multiplie les pistes pour mettre la main sur un nouveau libéré d’ici la fin du mois de janvier.

Lundi soir, le journaliste italien Gianluca Di Marzio a annoncé sur Twitter que le conseiller football du club de la capitale française continue de rêver de Leny Yoro. Considéré comme un futur crack à son poste, le joueur de 18 ans brille de mille feux sous les couleurs de son club formateur, le Lille OSC. Et même si l’affaire ne s’annonce pas du tout facile, le PSG possède un atout non négligeable dans ce dossier.

Leny Yoro au Paris SG grâce à Jorge Mendes ?

Réaliste, le spécialiste mercato de Sky Sport reconnaît toutefois que déloger Leny Yoro de Lille durant ce mercato hivernal ne sera pas du tout facile. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international espoir français est évalué à 50 millions d’euros par ses dirigeants, alors que le Paris SG ne dispose que d’une enveloppe de 20 millions d’euros pour renforcer sa défense cet hiver. Pour Gianluca Di Marzio, un transfert de Yoro serait plus facile à boucler lors du prochain marché de l'été prochain.

Toutefois, le PSG pourrait bénéficier du coup de main de l’agent du joueur, un certain Jorge Mendes. Très proche de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, le célèbre homme d’affaires portugais a placé plusieurs de ses poulains au PSG et il pourrait convaincre Olivier Létang de laisser partir son jeune défenseur dans le cadre d’un prêt payant de six mois avec une obligation d’achat. Surtout que le prix du natif de Saint-Maurice pourrait bien chuter l’été prochain s’il ne prolonge pas d’ici la fin de la saison.