Priorité de Luis Campos pour renforcer la défense du PSG, Leny Yoro est très convoité cet hiver. L’agent du joueur du LOSC a fait le point sur sa situation.

Mercato PSG : Leny Yoro ne fera pas de vieux os à Lille

Avec la blessure de Milan Skriniar et le retour incertain de Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain veut recruter un nouveau défenseur central durant ce mercato hivernal. Pour Luis Campos, l’international espoir français Leny Yoro possède le profil idéal pour se fondre facilement dans le collectif de Luis Enrique. Et cela tombe bien puisque l’agent du joueur de 18 ans estime que son client ne fera pas de vieux os sous les couleurs de Lille OSC, vu le nombre et la qualité de ses courtisans.

« Un profil comme Leny Yoro, qu’il y ait prolongation ou pas, cela ne change rien à la donne sur le mercato d’été. C’est-à-dire que lorsque vous avez un joueur avec ces demandes et ces clubs qui s’intéressent à lui, un an de plus ou un an de moins, ça ne change pas la donne », a expliqué Samir Khiat sur les antennes de RMC jeudi soir. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Leny Yoro sera incontestablement l’un des gros tubes de l’été 2024. D’ailleurs, son agent aimerait bien le voir au Paris SG.

L'agent de Leny Yoro drague ouvertement le PSG

Considéré comme un futur crack à son poste, Leny Yoro est associé à presque tous les grands clubs d’Europe. Le voyant comme le nouveau Raphaël Varane, le Real Madrid serait prêt à casser sa tirelire pour s’offrir les services de l’international espoir français. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, le Bayern Munich et Chelsea seraient également sur les rangs pour récupérer le natif de Saint-Maurice.

De son côté, le représentant de Leny Yoro assure que son client devrait faire partie des plans du Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi. « Aujourd’hui, c’est un joueur qui doit faire partie des cibles du Paris Saint-Germain, comme il fait aujourd’hui partie des cibles des plus grands clubs européens », a confié Samir Kiat. Pour l’heure, Olivier Letang et la direction du LOSC ont déjà prévenu qu’un départ de Yoro n’est pas à l’ordre du jour cet hiver. Luis Campos va donc s’attendre à livrer bataille dans ce dossier à l’issue de la saison en cours.