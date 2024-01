L’OM tient son nouveau latéral gauche. Arrivé en provenance des Young Boys de Berne, Ulisses Garcia s’est officiellement engagé avec le club phocéen.

Mercato OM : Ulisses Garcia, deuxième recrue hivernale de Marseille

Cela était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel ! Ulisses Garcia s’est engagé avec l’Olympique de Marseille après avoir passé sa visite médicale. Le latéral gauche suisse devient la deuxième recrue hivernale après la récente arrivée de Jean Onana. Le club phocéen a annoncé cette transaction via son site officiel.

Le communiqué officiel de l'OM confirme l'accord conclu avec les Young Boys de Berne pour le transfert d'Ulisses Garcia, sans préciser les détails financiers de cette transaction. Néanmoins, les médias locaux rapportent que le montant du transfert s'élève à environ 3 millions d'euros. Le défenseur polyvalent, qui compte sept sélections avec l'équipe nationale suisse, a paraphé un contrat de quatre ans, le liant à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2028.

Pablo Longoria explore d’autres pistes en interne

Doté d'une expérience acquise en Allemagne avec le Werder Bremen et en Suisse qu’il a rejoint dès son jeune âge, Ulisses Garcia s'apprête à découvrir le championnat de France sous les couleurs marseillaises. Sa polyvalence et ses compétences défensives devraient renforcer l'effectif dirigé par Gennaro Gattuso. Toutefois, le mercato ne s'arrêtera pas là pour l'OM.

En plus de rechercher un autre latéral gauche pour compenser le futur départ de Renan Lodi, la direction marseillaise ambitionne d'attirer un nouveau talent offensif au cours de ce mercato hivernal. Avec ces acquisitions, l'OM espère renforcer ses rangs pour être plus compétitif en seconde partie de saison. Le président Pablo Longoria et son équipe réservent sans doute d’autres surprises aux supporters durant cette fenêtre de transfert.