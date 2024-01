Six mois après son arrivée à l’OM, Renan Lodi s’apprête à rejoindre le club d’Al-Hilal en Arabie saoudite. Les détails de son transfert sont connus.

Mercato OM : Un transfert à 25 millions d’euros pour Renan Lodi

Confronté à des difficultés financières, l’Olympique de Marseille devra se séparer de quelques joueurs durant ce mercato hivernal dans le but de soulager un peu ses caisses. D’ailleurs, le club phocéen s’apprête à boucler une première vente en défense. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, Renan Lodi va rebondir en Arabie saoudite en ce mois de janvier. Son départ est quasiment bouclé en interne.

Même si Brentford avait entamé des approches concrètes en vue d’arracher les services du défenseur brésilien durant ce mercato hivernal, le club d’Al-Hilal est passé par là et est finalement parvenu à conclure un accord économique avec la direction de l’OM pour son transfert. Les détails de cette opération, révélés par Footmercato, indiquent que le montant total de cette transaction s’élève à 25 millions d'euros. Ce transfert se décomposerait comme suit : 22 millions d'euros payés en cash, plus 3 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Le club présidé par Pablo Longoria est ainsi en passe de réaliser une belle plus-value sur Renan Lodi, acheté l’été dernier à l'Atlético Madrid pour 13 millions d'euros.

Renan Lodi avec un salaire triplé en Arabie saoudite

Initialement réticent à quitter l'Olympique de Marseille, six mois seulement après son arrivée, Renan Lodi aurait finalement succombé à l’offre généreuse des Saoudiens. La source précise que le latéral gauche brésilien devrait tripler son salaire actuel en signant à Al-Hilal, club où évolue son compatriote Neymar. Ce transfert représente une opportunité pour l'OM de renflouer ses finances et de réduire sa masse salariale. Toutefois, il faudra vite trouver son remplaçant. Les noms de Josh Doig (Hellas Vérone) et Adrien Truffert (Stade Rennais) sont évoqués dans la cité phocéenne.