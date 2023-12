L’effectif de l’OM sera considérablement réduit cet hiver. En plus de Chancel Mbemba, quatre autres Marseillais ont été convoqués pour la CAN 2023.

OM : Simon Ngapandouetnbu et François Régis Mughe sélectionnés pour la CAN

La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) aura un impact considérable sur de nombreux clubs de Ligue 1, et l’Olympique de Marseille ne fait pas exception. L’OM risque d’être l’équipe la plus touchée par cette compétition africaine, puisqu’elle devrait perdre environ neuf joueurs clés en raison de leur convocation en équipe nationale à cette période de la saison. Le premier joueur de l’OM sélectionné pour ce tournoi est Chancel Mbemba. Celui-ci a été appelé par la sélection de République démocratique du Congo pour participer à la CAN 2023.

Les jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille, Simon Ngapandouetnbu et François Régis Mughe viennent d'être appelés avec le Cameroun pour participer à cette grande messe du football africain. Cette convocation est une belle occasion pour ces jeunes talents de représenter leur pays lors de cet événement majeur qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Cependant, la liste des joueurs de l'OM destinés à participer à la CAN ne s'arrête pas là.

Amine Harit et Azzedine Ounahi sélectionnés avec le Maroc

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a, lui aussi, dévoilé sa liste de joueurs retenus pour cette compétition. Deux joueurs de l’OM, Amine Harit et Azzedine Ounahi, ont été sélectionnés. Les Sénégalais Iliman Ndiaye, Pape Gueye et Ismaïla Sarr (Sénégal), ainsi que l’Ivoirien Bamo Meïté sont présélectionnés en vue d’une participation à la CAN. Cette accumulation d'absences majeures reste un défi considérable pour Gennaro Gattuso, qui sera privé d'une part significative de son effectif en début d’année.

Cela risque de peser lourd sur la compétitivité de son équipe à cette période cruciale de la saison. Conscient de cette situation, l’entraîneur de l’OM attend donc des renforts supplémentaires durant ce mercato hivernal afin de compenser ces départs temporaires. Les dirigeants travaillent déjà dans ce sens pour attirer de nouvelles recrues de qualité.