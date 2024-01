Le Stade Rennais vise Pierre Lees-Melou pour prendre la place de Nemanja Matic. L’offre du club breton au milieu du Stade Brestois est dévoilée par Jean-Michel Larqué.

Mercato : Le Stade Rennais tente de s'offrir Lees-Melou, Brest s'oppose

A la cherche d’un milieu défensif pour renforcer l’équipe de Julien Stéphan, en prévision du départ de Nemanja Matic, le Stade Rennais a choisi le profil de Pierre Lees-Melou. Les dirigeants de Rennes auraient déjà l’accord du joueur du Stade Brestois, selon Jean-Michel Larqué, chroniqueur sur RMC Sport.

Une démarche dénoncée par le président du club du Finistère. Il déplore le coté peu élégant de l'approche rennaise. « J’ai été un peu surpris. J’étais très contrarié et peiné. Entre clubs amis, normalement, ça ne se fait pas », a-t-il déclaré dimanche. Après ces reproches, Denis Le Saint avait fermé la porte de sortie au taulier du SB29. « Pierre Lees-Melou est un élément important pour nous. Je ne souhaite pas qu’il nous quitte ».

Le SRFC propose un salaire 3 à 4 fois supérieur à Pierre Lees-Melou

Rappelons que le joueur de 30 ans est sous contrat à Brest jusqu’à fin juin 2027. Et il vaut 7 millions d’euros sur le marché des transferts. Il est l'un des cadres du vestiaire et un joueur important de l'équipe des Rouge et Noir. Il a joué 17 des 18 matchs de Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. Lors de l’émission Rothen s'enflamme sur la radio, Jean-Michel Larqué a dévoilé la proposition du Stade Rennais à l’ancien joueur de l’OGC Nice. Il évoque une offre « mirobolante ». D’après le journaliste, le SRFC a proposé un salaire trois à quatre fois supérieur à ce que Pierre Lees-Melou perçoit à Brest en ce moment.