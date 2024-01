Le dégraissage annoncé au FC Nantes cet hiver, pour faciliter l'arrivée de nouveaux joueurs, se complique. Trois départs annoncés seraient à l'arrêt.

Mercato : Le FCN travaille sur l'arrivée d'une 3e recrue

Le FC Nantes a recruté deux joueurs offensifs, quatre jours après l’ouverture du mercato hivernal. Tino Kadewere (28 ans) et Bénie Traoré (21 ans) sont arrivés respectivement de l’Olympique Lyonnais et de Sheffield United, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ils renforcent l’attaque des Canaris, qui sont privés d’Ignatius Ganago (blessé jusqu’à la fin de la saison), Mostafa Mohamed (Egypte) et Moses Simon (Nigeria), présents à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Une troisième recrue est en route. Elle pourrait être Kelvin Amian (25 ans) de La Spezia en Serie B. D’après les bruits du mercato d’hiver, le FCN négocie son transfert d’italien. Mais pour rapatrier le joueur formé à Toulouse FC, les Canaris doivent lui faire la place en Loire-Atlantique.

Coup de froid sur les départs de Centonze, Pierre-Gabriel et Hadjam

Toutefois, la tâche de la direction sportive nantaise s’annonce compliquée. Trois défenseurs latéraux annoncés sur le départ : Fabien Centonze (28 ans), Ronaël Pierre-Gabriel (25 ans) ou encore Jaouen Hadjam (20 ans) sont loin de quitter la Jonelière. Le journaliste David Phelippeau de Ouest-France confirme certes l’intérêt du FC Lorient pour le premier, mais son départ est compromis. « A Lorient, tout le monde n’est pas emballé. C’est loin d’être fait », a-t-il informé, avant de déclarer qu’il « n’est pas sûr que ça se fasse ». Surtout que le FC Nantes espère récupérer une bonne partie des 4 millions d’euros investis pour recruter Fabien Centonze au FC Metz.

Concernant Ronaël Pierre-Gabriel, Simon Reungoat de Hit-West croit savoir que la résiliation de son contrat est loin d’être acquise, car son bail va jusqu’en juin 2026. Les négociations pour résilier son contrat sont donc difficiles. Quant à Jaouen Hadjam, en manque de temps de jeu au FC Nantes et annoncé vers le Paris FC en Ligue 2, il ne s’est pas du tout rapproché du club de la capitale. D’ailleurs, David Phelippeau évoque d’autres pistes pour le Franco-Algérien, notamment vers l’Allemagne. Notons que Ronaël Pierre-Gabriel et Jaouen Hadjam ne sont pas dans le groupe de Jocelyn Gourvennec au stage de Marbella.