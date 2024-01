Après avoir enregistré l'arrivée de ses deux premières recrues hivernales, John Textor et l'Olympique Lyonnais ont officialisé mardi un nouveau départ.

Mercato OL : Rémy Riou n'est plus Lyonnais

Le séjour de Rémy Riou touche à sa fin à l'Olympique Lyonnais. Le gardien de but, qui a été la doublure d'Anthony Lopes depuis son retour en 2022, a officiellement quitté le club mardi. Son départ a été annoncé par le club rhodanien dirigé par John textor sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l'OL de John Textor annonce « avoir accepté de libérer Rémy Riou de ses 6 derniers mois de contrat en lui permettant, à 36 ans, de s’engager avec le Paris FC ». Né et formé à Lyon, le Français, qui n'a pas beaucoup joué avec le club professionnel, a eu droit à des hommages mérités. Il a disputé dimanche son dernier match sous les couleurs lyonnaises, lorsque Rémy Riou a été lancé à la 87e minute par Pierre Sage en Coupe de France contre Pontarlier avec le brassard de capitaine.

John Textor rend hommage à Riou

Le gardien de but aura disputé seulement 11 matchs avec les Gones sur les 360 matchs joués en carrière. Après 18 mois passés à l'OL depuis son retour, le club n'a pas manqué de le remercier pour « son professionnalisme, son leadership et son implication permanente auprès du groupe professionnel et plus particulièrement d’Anthony Lopes ainsi que de l’ensemble des jeunes gardiens de l’OL ». Riou devient ainsi le troisième départ officialisé cet hiver par John Textor, après Tino Kadewere et Jeffinho, tous prêtés respectivement à Nantes et à Botafogo. Rémy Riou va désormais évoluer au Paris FC jusqu'en juin 2025.