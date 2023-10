Enzo, 23 ans, originaire de Rennes. Passionné de football depuis mon plus jeune âge. J'ai rejoint l'équipe de Foot sur 7 en octobre 2022 après un s...

Convoqué avec les Espoirs durant la trêve internationale, un attaquant du SRFC a été autorisé à faire son retour au Stade Rennais.

Stade Rennais : Désiré Doué est rentré à Rennes

Seulement une semaine après avoir rejoint l'Équipe de France Espoirs, Désiré Doué a fait son retour au Stade Rennais. Pour son premier rassemblement avec les Bleuets, la jeune pépite rennaise a vécu un véritable cauchemar en étant expulsé seulement 9 minutes après son entrée en jeu face à la Bosnie vendredi.

À l'issue de la rencontre, Thierry Henry n'a pas pris la défense de son joueur, mais a tout de même regretté certaines décisions arbitrales. "Deux pieds très élevés de leur part dans le dos de nos joueurs et nous on prend rouge sur deux jaunes sûrement mérités mais j’ai trouvé que c’était limite au niveau de l’agressivité." Pour Désiré Doué, cette première avec les Bleuets est un échec, et l'attaquant du SRFC devra réaliser de grandes performances pour espérer avoir une nouvelle chance dans les prochains mois.

Le Stade Rennais prépare son déplacement à Lorient

Alors que certains joueurs sont encore en sélection, le Stade Rennais entame sa nouvelle semaine de préparation avec en point d'orgue le déplacement à Lorient dimanche prochain. Après la défaite face au Paris Saint-Germain le 8 octobre dernier (3-1), les Rouge et Noir n'auront pas d'autres choix que de s'imposer au Moustoir pour retrouver le chemin de la victoire et se rapprocher du haut du tableau.

En 8 journées de championnat, le SRFC n'a gagné que deux matchs. Un bilan insuffisant pour une équipe qui a les ambitions de se qualifier en Ligue des Champions à la fin de la saison.