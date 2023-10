Après sa victoire contre le Maccabi Haïfa (3-0) il y a quinze jours, le Stade Rennais affronte Villarreal en Ligue Europa ce jeudi soir. Découvrez les compos des deux équipes.

Stade Rennais : Genesio pense à une rotation face à Villarreal

Après le Maccabi Haïfa lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa, le Stade Rennais se mesure à un adversaire d'un niveau supérieur puisque Bruno Genesio et ses hommes seront sur la pelouse de Villarreal, vainqueur de l'édition 2021. Mais le club espagnol va mal en ce moment aussi bien en Liga (13e) qu'en C3 puisqu'il s'est incliné sur le terrain du Panathinaïkos il y a deux semaines (0-2). Pour ce match, l’entraîneur dispose d’un groupe au complet avec le retour de Martin Terrier, absent depuis le 2 janvier dernier.

L’attaquant de 26 ans devrait même entrer en jeu contre le sous-marin jaune. Quel onze va aligner Bruno Genesio à Villarreal, pour un match qui pourrait déjà offrir une option de qualification sérieuse au Stade Rennais, en cas de deuxième succès ? En conférence de presse à l’Estadio de la Ceramica, mercredi, Genesio a évoqué la profondeur de son effectif. Le coach du SRFC pourrait donc faire tourner pour éviter les blessures parce qu’après ce déplacement vient le choc de Ligue 1 contre un Paris SG humilié à Newcastle (4-1), mercredi soir, et qui voudra relever la tête après la Ligue des Champions.

« Il y aura une gestion globale, et j’ai besoin d’avoir un groupe étoffé pour jouer sur tous les tableaux. Ces deux matches seront l’occasion de donner leur chance à plusieurs joueurs, et je ne vais pas m’en priver ! », a déclaré Bruno Genesio. Le défenseur droit Guéla Doué (20 ans), intéressant lors de ses entrées ces dernières semaines, surtout contre le FC Nantes dimanche dernier, pourrait connaître sa première titularisation pour faire souffler Lorenz Assignon. D’autres changements pourraient également intervenir avec Arnaud Kalimuendo de retour en pointe à la place de Bertug Yildirim, Baptiste Santamaria au milieu, à la place de Nemanja Matic, en sentinelle, ou un cran plus haut, là où Désiré Doué postule aussi.

La compo probable de Villarreal

Gardien : Reina

Défenseurs : Femenia, Albiol (cap), Pedraza

Milieux : Capoue, Parejo, Baena

Attaquants : Trigueros, Sorloth, Morales

L’équipe possible du Stade Rennais

Gardien : Mandanda

Défenseurs : Doué, Omari/Wooh, Theate, Truffert/Belocian

Milieux : Bourigeaud, Matic, Santamaria/ D. Doué

Attaquants : Gouiri, Kalimuendo, Blas.