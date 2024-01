Arrivé en provenance de Reims, Azor Matusiwa s’apprête à s’engager avec le Stade Rennais. Le Néerlandais a réussi sa visite médicale à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Officialisation imminente pour Azor Matusiwa

Le Stade Rennais a enfin concrétisé son objectif de renforcer son effectif durant ce mercato hivernal en mettant la main sur Azor Matusiwa. Après des semaines de recherches, le directeur sportif Florian Maurice voit son travail aboutir avec la signature imminente du milieu de terrain hollandais. Ce dernier est arrivé à Rennes ce lundi et a passé sa visite médicale avec succès, selon les informations de Foot Mercato. Il ne manque plus que la signature du contrat avant l’officialisation de sa venue chez les Rouges et Noirs.

Âgé de 25 ans, Azor Matusiwa devrait signer un contrat de 4 ans et demi, le liant au club breton jusqu'en juin 2028. L'opération s'est déroulée rapidement, avec des négociations intensifiées ces derniers jours entre les dirigeants du Stade Rennais et ceux du Stade de Reims, club dont le joueur de 25 ans est originaire. Son transfert au SRFC devrait se faire sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire, estimée à environ 16 millions d'euros, auxquels s'ajouteront 4 millions d'euros de bonus.

L’arrivée de Azor Matusiwa accélère le départ de Nemanja Matic

Par ailleurs, l’arrivée imminente de Azor Matusiwa au Stade Rennais entraînera le départ de Nemanja Matic, qui exprime le désir de quitter le club six mois seulement après son arrivée. Alors que des rumeurs le lient à plusieurs clubs en Europe, l’international serbe semble se diriger vers Lyon. Les Bretons attendent approximativement 5 millions d'euros pour finaliser son transfert.

Le Stade Rennais, après plusieurs semaines, des semaines de recherche et de négociations, semble avoir trouvé en Azor Matusiwa le renfort nécessaire pour renforcer son milieu de terrain. L'officialisation de l'arrivée du joueur hollandais devrait intervenir sous peu, marquant ainsi le début du mercato hivernal pour le club breton.