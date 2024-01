Le forcing du PSG pourrait s’avérer payant dans le dossier Leny Yoro. Le LOSC serait sur le point de craquer pour son défenseur central de 18 ans cet hiver.

Mercato PSG : Le plan du Paris SG pour récupérer Leny Yoro cet hiver

Après avoir obtenu l’accord de Leny Yoro pour une arrivée sur ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain continue de faire le pressing auprès de la direction de Lille OSC pour faire aboutir le transfert. D’après les informations relayées ce mardi après-midi par le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, Luis Campos, conscient que l’enveloppe initiale d’une vingtaine de millions d’euros ne suffira pas, le conseiller football du club de la capitale française réfléchirait à une offre de prêt payant avec option d’achat obligatoire pour l’international espoir tricolore. En quête d’un défenseur central pour compenser la blessure de Milan Skriniar, qui pourrait ne pas rejouer cette saison, ainsi que l’incertitude qui plane autour du retour de Presnel Kimpembe, le Paris SG serait déterminé à tout mettre en oeuvre pour attirer Leny Yoro dès cet hiver. Surtout que l’agent du défenseur de 18 ans, Jorge Mendes, serait lui-même impliqué dans cette opération.

Jorge Mendes aide le LOSC à trouver un remplaçant à Yoro

Courtisé par plusieurs grands clubs, notamment le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City, Leny Yoro aurait donné son accord à son entourage pour un transfert à Paris. D’ailleurs, Leny Yoro aurait même échangé avec certains joueurs de Luis Enrique, selon les informations de Santi Aouna, qui ajoute que Jorge Mendes, l’agent du natif de Saint-Maurice, serait en train d’aider les dirigeants lillois à trouver un remplaçant de qualité pour compenser le possible départ de leur numéro 15. Une condition qui devrait convaincre Olivier et les Dogues à laisser filer Leny Yoro au Paris Saint-Germain, qui aurait également prévu d’accorder une importance au joueur dès son arrivée.