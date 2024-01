Objet d’une cour assidue de la part de Luis Campos, Leny Yoro serait d’accord pour rejoindre les rangs du PSG cet hiver. Mais il faudra convaincre le LOSC.

Mercato PSG : Forcing payant pour Leny Yoro

Considéré comme le nouveau « Raphaël Varane », le défenseur central de Lille OSC, Leny Yoro, fait rêver presque tous les grands clubs européens. Le Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, Liverpool, Atlético Madrid et Manchester City, tous veulent s’offrir les services de la pépite de 18 ans. En France, le Paris Saint-Germain fait le forcing pour conserver l’international espoir français en Ligue 1. D’après le journal régional La Voix du Nord, Luis Campos et l’agent du joueur, Jorge Mendes, continuent de faire le forcing pour ouvrir les négociations avec les dirigeants lillois pour le natif de Saint-Maurice. Et selon les dernières informations de Sports Zone, le pressing des Rouge et Bleu aurait porté ses fruits puisque « Lenny Yoro a donné son accord à ses agents pour un transfert au PSG. » Mais il reste encore à convaincre la direction du club nordiste, ce qui est loin d’être gagné.

Le LOSC réclame 60M€ pour laisser partir Leny Yoro

Tôt dans la journée, La Voix du Nord assurait que le Paris Saint-Germain devrait trouver des arguments pécuniaires de haute volée pour boucler le transfert de Leny Foot puisque son président Olivier Létang aurait fixé à minimum 50 millions d’euros le montant à payer pour le voir quitter le Domaine de Luchin. De son côté, Sports Zone assure que le protégé de Paulo Fonseca a annoncé à ses agents qu’il était d’accord pour rejoindre l’équipe de Luis Enrique à Paris. Toutefois, le LOSC se montrerait encore plus gourmand en exigeant pas moins de 60 millions d’euros pour laisser filer son talent. Si l’objectif de Luis Campos est d’avoir Leny Yoro dès cet hiver, le Paris SG pourrait également patienter jusqu’à l’été pour l’avoir dans ses rangs.