En quête d’un défenseur central pour compenser la blessure de Milan Skriniar, le PSG est plus que jamais déterminé à déloger Leny Yoro du LOSC cet hiver.

Mercato PSG : Luis Campos insiste pour Leny Yoro

À une semaine de la fin du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain ne compte qu’une seule recrue en la personne du défenseur central brésilien Lucas Beraldo, arrivé en provenance de Sao Paulo contre un chèque de 20 millions d’euros. Mais avec la blessure de Milan Skriniar et le départ probable de Nordi Mukiele au Bayern Munich, Luis Campos travaille en coulisses pour attirer un autre joueur à ce poste avant le 31 janvier. Et selon les dernières informations obtenues par Foot Mercato, le conseiller football du club de la capitale française ferait le forcing pour déloger Leny Yoro du LOSC. Avec le soutien de l’agent du joueur de 18 ans, Jorge Mendes, Campos tenterait de convaincre Olivier Létang, le président des Dogues, de laisser filer l’international espoir français cet hiver. Une rencontre serait d’ailleurs programmée entre les deux clubs pour tenter de faire avancer ce dossier.

Semaine décisive pour l’avenir de Leny Yoro

Considéré comme un futur crack à son poste, Leny Yoro fait rêver presque tous les grands clubs européens. Le voyant comme le « nouveau Raphaël Varane », le Real Madrid ferait du natif de Saint-Maurice une priorité pour l’été prochain. Manchester United, Liverpool et Manchester City seraient également sur les rangs pour accueillir Yoro. Conscients de la situation du jeune prodige lillois, les dirigeants du Paris Saint-Germain poussent pour obtenir le renfort du protégé de Paulo Fonseca dès cet hiver. Foot Mercato rapporte ce lundi que le Paris SG et le Lille OSC ont rendez-vous cette semaine pour discuter du deal.

« Selon nos informations, une réunion est prévue cette semaine entre les dirigeants parisiens et lillois pour évoquer ce dossier, et trouver un terrain d’entente pour boucler un transfert. Entre le tarif minimum voulu par le LOSC et les désirs du joueur pour son avenir à court terme, il y a beaucoup de choses à discuter », explique le portail sportif, qui précise que le PSG veut faire de la place à Yoro, quitte à faire un peu de ménage dans son effectif l’été prochain si besoin. Reste maintenant à savoir si Luis Campos et le PSG parviendront à faire craquer le LOSC d’ici le 31 janvier à minuit.