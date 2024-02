Mercato PSG : Kylian Mbappé, Paris dégaine son offensive

Alors que Kylian Mbappé est annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain, le club français semble prêt à tout essayer pour retenir le meilleur buteur de son histoire.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi prêt à tout pour Kylian Mbappé ?

C’est une « guerre » de chiffres qui s’annonce ou qui vient à peine de commencer. Un bras de fer dans lequel est actuellement impliqué Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire le 30 juin. En attendant de décider de son avenir, le joueur français reçoit et analyse les propositions qu’il a sur la table. Et au milieu de tout ceci, le plus fort et le plus déterminé financièrement reste sans doute le PSG, prêt à tout pour retenir Mbappé.

Le club de la capitale proposerait plus de 80 millions d’euros (bruts) par saison à Kylian Mbappé dans le cadre d’un contrat de deux ans. Une offre qui, sans aucun doute, est bien plus puissante économiquement que celle du Real Madrid, qui n’atteindrait même pas les 30 millions d’euros, également bruts et qui resterait en orbite entre les contrats de Vinicius ou Bellingham.

Et cela, en effet, selon Le Parisien et Mundo Deportivo, est également un aspect clé car le Français veut être le mieux payé du Real Madrid et, si cela n’arrive pas, il pourrait envisager de rouvrir la porte au PSG.