Mercato FC Nantes : Officiel, un taulier prolonge son aventure à Nantes

Trois jours après le départ officiel de Ronaël Pierre-Gabriel du FC Nantes, le club a officialisé la signature d’un taulier, ce samedi.

Mercato : Castelletto prolonge à Nantes à jusqu’en 2028

Mercredi dernier, le FC Nantes a trouvé une porte de sortie à Ronaël Pierre-Gabriel. Il a été transféré au Dinamo Zagreb en Croatie où le mercato d’hiver été encore ouvert. Ce samedi, c’est plutôt une signature qui est officielle à la Jonelière. A peine rentré de Côte d’Ivoire où il a disputé la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec le Cameroun, Jean-Charles Castelletto (29 ans) a étendu son engagement avec les Canaris.

Dans un communiqué officiel, le club de Waldemar Kita s’est dit « très heureux » d’annoncer la prolongation du contrat du défenseur central. Le FC Nantes lui a offert un nouveau bail d’une durée de deux saisons supplémentaires. Sous contrat initialement jusqu’à 2026, l’international Camerounais (22 sélections) est désormais lié aux Canaris jusqu’au 30 juin 2028.

Jean-Charles Castelletto, un crack chez les Canaris

Arrivé en Loire-Atlantique librement à l’été 2020, en provenance du Stade Brestois, Jean-Charles Castelletto s’est imposé dans l’équipe logée sur les bords de l’Erdre, au fil des saisons. Il est maintenant un cadre du vestiaire nantais et un leader sur le terrain. L’imposant arrière (1,82 m) a été titulaire à 16 reprises en autant de matchs joués cette saison sous le maillot Jaune et Vert. Il a même inscrit un but.

Absent en janvier en raison de sa présence à la CAN, le N°21 du FC Nantes a repris sa place au sein de l’équipe de Jocelyn Gourvennec. Il était titulaire lors de la courte défaite contre le RC Lens (0-1), samedi dernier.