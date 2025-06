Mercato AS MONACO : Une nouvelle recrue dans la boîte !

En attendant la signature de Paul Pogba, l’AS Monaco tient sa nouvelle recrue offensive. Il s’agit d’Ansu Fati, qui va rejoindre le club princier dans les prochaines heures.

Mercato AS Monaco : Tout est bouclé pour Ansu Fati !

Sauf retournement de situation, la signature d’Ansu Fati ne devrait plus poser de problème pour l’AS Monaco. En coulisses, tout est déjà finalisé avec un accord total. La bonne nouvelle de ce vendredi après-midi, est que le joueur hispano-guinéen a passé ses examens médicaux avec succès. Il a donc reçu le feu vert du service médical pour signer à l’AS Monaco.

D’après le média espagnol Sport, l’officialisation de ce transfert devrait être faite dans quelques heures, ou au plus tard le lundi prochain. L’AS Monaco et le FC Barcelone se sont entendus sur le salaire annuel du joueur, qui va signer un contrat de prêt d’une saison. Pour l’instant, il ne reste qu’à mettre à jour les documents pour finaliser cette opération. Adi Hütter, coach de l’AS Monaco

Une belle recrue pour l’AS Monaco !

L’arrivée d’Ansu Fati est une excellente nouvelle pour Adi Hütter. L’attaquant de 22 ans va renforcer la ligne d’attaque du club princier grâce à son profil jeune et prometteur. Il est doté d’une palette technique impressionnante, qui lui a d’ailleurs permis de porter le numéro 10 du FC Barcelone après le départ de Lionel Messi. Malheureusement, il a été freiné par des blessures.

Cette saison, Ansu Fati à très peu joué en raison de cette situation contraignante. Sous les couleurs de l’AS Monaco, il pourrait retrouver du temps de jeu afin de relancer sa carrière professionnelle. L’Hispano-guinéen ne sera pas la seule nouvelle recrue de l’ASM : Paul Pogba arrive également, après avoir passé avec succès ses examens médicaux.

🤝 Acuerdo total Barça – Mónaco para la cesión de Ansu Fati



🚨 El extremo blaugrana ya ha pasado revisión médica y el anuncio será oficial en las próximas horashttps://t.co/hkqlYackab— Diario SPORT (@sport) June 27, 2025

