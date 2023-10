Après avoir demandé à partir, ou encore de ne pas jouer contre l'AS Monaco, Jean-Charles Castelletto a fait son mea-culpa face à la presse.

Mercato FC Nantes : Jean-Charles Castelletto s'est mis d'accord avec la direction

C'était l'un des feuilletons de dernière minute du mercato estival. Souvenez-vous : peu avant le match à domicile contre l'AS Monaco (3-3, 25 août dernier), on apprend par Ouest-France que Jean-Charles Castelletto force son départ du FC Nantes. L'épisode agace alors Pierre Aristouy, l'entraîneur du FCN qui confirme dans la foulée des réunions entre le joueur et les dirigeants. Puis, L'Équipe affirme que Castelletto refuse de participer à la 3ème journée de Ligue 1, contre l'AS Monaco.

Le lendemain de l'annonce, à savoir le 25 août dernier, l'international camerounais est finalement titularisé. Il inscrit un but qu'il célèbre en demandant pardon aux supporters. Cette semaine, Castelletto est revenu sur ces évènements qui auraient pu sceller la fin de son histoire à Nantes. « Je voulais des réponses à certaines questions. [...] Par rapport à tout, à la saison qui vient, au recrutement, à la possibilité d'un transfert. Il fallait tout regarder » a-t-il d'abord livré à Ouest-France. Avant de confirmer une entente avec la direction : « On a eu deux réunions qui se sont très bien passées, avec un bon échange ».

Jean-Charles Castelletto : « Le FC Nantes passe avant moi »

Si son statut de titulaire indiscutable n'a jamais été vraiment remis en cause, Jean-Charles Castelletto a tenu à faire son mea-culpa devant Ouest-France. Il estime que son comportement n'a pas été respectueux vis-à-vis du FC Nantes. « Le FC Nantes passe avant moi, c'est-à-dire que je ne dois pas mettre mon équipe et le club en difficulté. C'est pour ça que je fais ce geste-là (demande de pardon aux fans contre Monaco), parce qu'il me fallait des réponses et je les ai eues ».

Le défenseur central de 28 ans devrait être titularisé contre le Stade Rennais (9ème, 10 pts) ce dimanche, pour la sixième fois consécutive. Le FCN (10ème, 8 pts) se déplace chez son rival pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Les deux équipes ont l'occasion de se rapprocher du top 5, voire de l'intégrer en cas de succès. De retour de blessure contre Lorient (5-3), Alban Lafont devrait être aligné par les Canaris. Adson, lui, fait son retour dans le groupe. Côté SRFC, Martin Terrier sera présent sur le terrain après 9 mois sans jouer.