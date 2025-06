ASSE Mercato : Annoncé partant, Stassin sort du silence

Annoncé sur le départ à l’ASSE, Lucas Stassin a rejoint ses coéquipiers à l’entraînement cette semaine. Va-t-il rester pour jouer en Ligue 2 ou claquer la porte ? Sa première réponse est tombée.

Mercato : Lucas Stassin visé par plusieurs clubs

Lucas Stassin est repris les entraînements avec l’ASSE cette semaine. Se remettant d’une intervention chirurgicale, il a repris individuellement, en marge du collectif. Le retour du joueur de 20 ans n’a cependant pas dissipé les interrogations sur son avenir.

Meilleur buteur des Verts la saison dernière, il a séduit des recruteurs par son efficacité, sa qualité technique, mais également son profil très prometteur. Plusieurs clubs en Premier League, notamment West Ham, le courtisent pendant ce mercato d’été.

À voir Mercato AS MONACO : Une nouvelle recrue dans la boîte !

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un défenseur transféré (Officiel)

Toujours à l’étranger, il a des touches en Allemagne et au Portugal. L’attaquant vedette de l’AS Saint-Etienne est également sollicité par le LOSC, le Paris FC, le RC Lens ou encore le RC Strasbourg en Ligue 1.

Fort de tous ces intérêts, Lucas Stassin veut quitter l’équipe des Verts, qui jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Mais la direction du club n’a pas l’intention de le céder. Elle compte sur le buteur belge pour aider l’ASSE à retrouver rapidement la Ligue 1.

Le buteur de l’ASSE évite la question de son avenir

Prenant la parole pour la première fois depuis la reprise, le joueur décisif des Verts a esquivé la question de son avenir. Il a cependant rassuré sur son état de santé. « J’ai fait mon opération à la cheville et tout s’est bien passé. Je commence à toucher le ballon », a-t-il confié dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

À voir PSG Mercato : Bournemouth règle la succession de Zabarnyi !

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un top défenseur s’éloigne de Saint-Etienne

« Ça va, je reprends tout doucement la course et on verra pour être avec le collectif après », a poursuivi Lucas Stassin. Pour rappel, il a été recruté à 10 M€ et il est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2028.