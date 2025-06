Mercato LOSC : LAFC libère Giroud (Officiel), Lille l’attend

Annoncé au LOSC ces deniers jours, Olivier Giroud est en route pour signer avec le club nordiste. Son club, Los Angeles FC, l’a libéré de son contrat de six mois restant.

Mercato : Giroud résilie son contrat à Los Angeles pour rejoindre le LOSC

C’est officiel, Olivier Giroud n’est plus un joueur de Los Angeles FC. La franchise californienne de la Major League Soccer (MLS) et l’attaquant de 38 ans ont trouvé un accord pour la résiliation du contrat qui les liait jusqu’au 31 décembre 2025. « Le LAFC et l’attaquant Olivier Giroud ont pris la décision mutuelle de se séparer », a annoncé le club ce vendredi soir. Il disputera cependant son dernier match avec ‘’The Wings’’ le dimanche 29 juin, contre Vancouver au BMO Stadium. Merci, Olivier.



📰 LAFC and Olivier Giroud have reached a mutual decision to part ways.



Giroud's final match with LAFC will be this Sunday, June 29, when the Black & Gold take on Vancouver at @BMOStadium at 6:30 pm PT.— LAFC (@LAFC) June 27, 2025

L’international Français (137 sélections, 57 buts) est donc désormais libre de signer avec le club de son choix. Et ce club est bel et bien le LOSC avec qui il a déjà un accord verbal. La signature d’Olivier Giroud devrait être officielle la semaine prochaine. Il revient ainsi en Ligue 1, treize ans après son départ de Montpellier HSC, avec qui il avait été sacré champion de France en 2012.

L’ancien buteur d’Arsenal, de Chelsea et de l’AC Milan vient renforcer Lille OSC, à la place de Jonathan David en fin de contrat. Il apportera évidemment son expérience du haut niveau à l’équipe de Bruno Genesio, qualifiée pour la Ligue Europa.

