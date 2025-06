Mercato OM : Medhi Benatia déniche une sensation coréenne

Le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, est très actif sur ce mercato et s’est récemment lancé aux trousses d’un jeune attaquant évoluant en Corée du Sud. Seung-soo Park est visé.

Mercato OM : Medhi Benatia fonce sur Seung-soo Park

Pour son retour en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille compte frapper fort sur ce mercato. Le club a déjà signé deux recrues estivales et ne compte pas s’arrêter là. La priorité est désormais donnée au secteur offensif. Les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia, sont à l’œuvre pour trouver le remplaçant de Luis Henrique.

Et si les pistes menant Johan Bakayoko et Hamza Igamane sont déjà explorées en interne, un nom encore plus surprenant émerge à de l’OM. Le compte iMiaSanMia sur X indique en effet que les recruteurs phocéens suivent très près Seung-soo Park. L’attaquant de 18 ans évolue au Suwon Samsung Bluewings, en D2 coréenne.

🚨L'OM souhaiterait recruter Park Seung-soo 🇰🇷 !!!



👉 L’OM ferait face à la concurrence du Bayern et de Newcastle !!!



👀 Le joueur et ses représentants devraient prendre une décision dans les prochains jours !!!



🗞️ Médias Coréens via @iMiaSanMia pic.twitter.com/FhSwxQkNWK— BeOM (@Be_OM13) June 27, 2025

Même s’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets en 13 rencontres disputées, sa vitesse et sa capacité à créer des occasions sont tès appréciés. Son profil jeune et prometteur a attiré l’attention de plusieurs cadors européens. La cellule de recrutement de l’OM, menée par Medhi Benatia, devra faire face à de redoutables concurrentes. Le Bayern Munich et Newcastle United tentent aussi d’attirer ce prodige sud-coréen.