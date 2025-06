Mercato AS Monaco : Un jeune défenseur quitte l’ASM !

L’AS Monaco perd un jeune prodige de son effectif. Aurélien Platret, jeune latéral droit français de 22 ans, quitte les Monégasques et s’engage avec l’US Boulogne en National 1.

Mercato : L’AS Monaco annonce le départ d’Aurélien Platret

Aurélien Platret est un joueur issu de l’académie de l’AS Monaco. Il a progressivement gravi les échelons dans la hiérarchie du club en représentant les U19 et la réserve. En 2021, le latéral droit de 22 ans a signé son premier contrat professionnel de cinq ans, qui prend fin en juin 2026. Cela lui a permis d’alterner entre l’équipe B et celle d’Adi Hütter durant la saison 2024-2025.

Lire aussi : Coup de théâtre : Le PSG laisse Maghnes Akliouche à Monaco

À voir ASSE Mercato : Annoncé partant, Stassin sort du silence

Même s’il n’a pas joué en Ligue 1, Aurélien Platret a fréquemment participé aux séances d’entraînement des Monégasques. Malheureusement, cela n’a pas suffi à lui garantir une place prioritaire dans l’effectif professionnel. Selon le communiqué publié par l’AS Monaco, le natif de Grasse a définitivement quitté le club pour s’engager avec l’US Boulogne en National 1.

Son transfert a été officialisé par le club rouge et noir via leurs réseaux sociaux, mais aucun détail n’a été donné sur la durée du contrat. D’après Transfermarkt, il serait question d’un transfert libre, suggérant une résiliation de contrat à l’amiable entre l’AS Monaco et Aurélien Platret. Pour l’instant rien n’est confirmé, mais si une chose est claire : le latéral droit est désormais un joueur de l’US Boulogne.