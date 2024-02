Mercato PSG : Mbappé fixe ses conditions pour signer au Real

Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, ne compte pas s’offrir gracieusement au Real Madrid. L’attaquant a bien des exigences pécuniaires.

Mercato PSG : Le Real Madrid refuse de se ruiner pour Kylian Mbappé

Selon plusieurs sources locales et étrangères, Kylian Mbappé a décidé de quitter la France et le Paris Saint-Germain pour rejoindre les rangs du Real Madrid au terme de la saison en cours. D’après le Mundo Deportivo, Florentino Pérez aurait déjà prévenu l’attaquant de 25 ans qu’il ne devrait pas s’attendre à percevoir plus de 72 millions d’euros par saison, hors bonus, comme c’est le cas en ce moment à Paris.

Selon le quotidien catalan, l’actuel leader de Liga n’offrirait à Kylian Mbappé qu’un salaire d’environ 25 millions d’euros annuels, même si cela pourrait grimper jusqu’à 30, voire 35 millions d’euros. Toujours selon la même source, tous ces chiffres ne comprendraient pas les différents bonus, la prime de transfert et les autres commissions afférentes au deal.

Concernant les droits l’image, le Real Madrid permettrait aussi à Mbappé de conserver quelques pourcentages. Un autre journal espagnol assure que les Merengues sont encore loin de convaincre le compatriote de Karim Benzema.

50M€+120M€, Kylian Mbappé réclame une fortune au Real Madrid

En effet, à en croire le quotidien madrilène AS, Kylian Mbappé n’entend pas perdre tous ses privilèges acquis au Paris Saint-Germain en rejoignant le Real Madrid. Prêt à rejoindre le collectif de Carlo Ancelotti l’été prochain, le champion du monde 2018 réclamerait tout de même un salaire de 50 millions d’euros par an, une prime à la signature de 120 millions d’euros, des primes et une grosse part des droits à l’image.

Si Florentino Pérez n’est pas en mesure de répondre à ses conditions, l’enfant de Bondy n’exclurait pas de prolonger avec le Paris Saint-Germain, où Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui verser annuellement 100 millions d’euros.